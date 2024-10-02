Загорелся на учениях: производитель отзывает роботов "Мураха", поставленных ВСУ

По словам главного инженера "Роботизированных Комплексов", причиной возгорания аппарата стал дефект выключателя массы питания.

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Украинская компания "Роботизированные Комплексы" объявляет отзывную кампанию для всех наземных роботизированных платформ "Мураха" из-за недавнего возгорания аппарата во время тренировочных учений. Об этом пишет dev.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что решение об отзыве "Мурах" было принято после тщательного анализа инцидента, связанного с дефектом выключателя массы питания, который привел к возгоранию внутренней конструкции аппарата. Дрон загорелся в ходе учений операторов.

Как объясняет главный инженер "Роботизированных Комплексов" Сергей Язвинский, проблема кроется в последовательности выключения пульта управления и выключателей. По его словам, военные по ошибке выключили только один из двух выключателей перед зарядкой пульта, что привело к работе двигателей на остаточной энергии из конденсаторов. По итогу, из-за неправильного положения выключателя массы, в гидравлической системе произошел спад тока, вызвав локальный перегрев и возгорание.

Компания "Роботизированные Комплексы" отзвает дроны "Мураха" Фото: dev.ua

Сейчас компания призывает все подразделения, которые получили дроны "Мураха", связаться с ней, провести полную проверку всех единиц техники и заменить дефектную деталь для предотвращения подобных ситуаций в будущем. С большинством производитель уже связался самостоятельно.

"Мы гарантируем, что безопасность и надежность наших разработок — наш приоритет, и делаем все возможное для обеспечения безопасности операторов и их комфортной работы на фронте", — добавили в компании.

Напомним, "Украинская бронетехника" представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Польше роботизированную наземную платформу Protector, которая может запускать БПЛА и вести огонь по ВС РФ.

В свою очередь украинская компания Kvertus продемонстрировала на мероприятии "Защити воина от дрона" комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе наземной роботизированной платформы "Воля-Е".