Загорелся на учениях: производитель отзывает роботов "Мураха", поставленных ВСУ
По словам главного инженера "Роботизированных Комплексов", причиной возгорания аппарата стал дефект выключателя массы питания.
Украинская компания "Роботизированные Комплексы" объявляет отзывную кампанию для всех наземных роботизированных платформ "Мураха" из-за недавнего возгорания аппарата во время тренировочных учений. Об этом пишет dev.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщается, что решение об отзыве "Мурах" было принято после тщательного анализа инцидента, связанного с дефектом выключателя массы питания, который привел к возгоранию внутренней конструкции аппарата. Дрон загорелся в ходе учений операторов.
Как объясняет главный инженер "Роботизированных Комплексов" Сергей Язвинский, проблема кроется в последовательности выключения пульта управления и выключателей. По его словам, военные по ошибке выключили только один из двух выключателей перед зарядкой пульта, что привело к работе двигателей на остаточной энергии из конденсаторов. По итогу, из-за неправильного положения выключателя массы, в гидравлической системе произошел спад тока, вызвав локальный перегрев и возгорание.
Сейчас компания призывает все подразделения, которые получили дроны "Мураха", связаться с ней, провести полную проверку всех единиц техники и заменить дефектную деталь для предотвращения подобных ситуаций в будущем. С большинством производитель уже связался самостоятельно.
"Мы гарантируем, что безопасность и надежность наших разработок — наш приоритет, и делаем все возможное для обеспечения безопасности операторов и их комфортной работы на фронте", — добавили в компании.
Напомним, "Украинская бронетехника" представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Польше роботизированную наземную платформу Protector, которая может запускать БПЛА и вести огонь по ВС РФ.
В свою очередь украинская компания Kvertus продемонстрировала на мероприятии "Защити воина от дрона" комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе наземной роботизированной платформы "Воля-Е".