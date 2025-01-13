В Україні тестують наземний безпілотник Protector UGV: що про нього відомо (відео)

Роботизований комплекс здатний виконувати широкий спектр завдань завдяки модульній конструкції. Перспективним вважається інтеграція вітчизняного бойового модуля "Амулет" з ракетами Стугна-П/Скіф.

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Українська безпілотна наземна платформа Protector UGV, вперше представлена на виставці MSPO 2024 у Кельце, привернула увагу своєю універсальністю та інженерними рішеннями. Розроблений компанією Ukrainian Armor, цей роботизований комплекс покликаний виконувати завдання, які традиційно пов'язані з високим ризиком для солдатів, наприклад, евакуація поранених, доставка спорядження або вогнева підтримка. Детальніше про машину йдеться в огляді Defence24.

Конструкція та можливості

Protector створений на базі всюдихода Isuzu Trooper і захищений бронею рівня STANAG 4569, що забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків. Основні технічні характеристики:

габарити — довжина 5200 мм, ширина 1870 мм, висота 1450 мм;

двигун — 190-сильний дизельний двигун з витратою палива 12 літрів на 100 км;

швидкість — від 60 до 80 км/год (дані уточнюються);

управління — дистанційне, на відстані до 15 км.

Protector здатний виконувати широкий спектр завдань завдяки модульній конструкції. Це дає змогу адаптувати платформу для виконання різних функцій:

вогнева підтримка;

транспортування вантажів;

розвідка;

медична евакуація;

робота в якості бази для дронів.

У матеріалі зазначено, що на виставці було представлено конфігурацію для транспортування обладнання, але платформа також може стати материнською машиною для квадрокоптерів або інших безпілотних систем.

Експерти порівнюють Protector з естонською платформою THeMIS, зазначаючи, що українська версія використовує колісну базу, що може бути перевагою на рівнинній місцевості. Однак Protector вирізняється своєю гнучкістю і можливістю інтеграції в різні завдання, включно з розмінуванням або закладенням мін із використанням дронів.

Роботизована платформа Protector Фото: Defence24

Бойові модулі та озброєння

Protector може оснащуватися різними бойовими модулями, включно з великокаліберними кулеметами, автоматичними гранатометами, малокаліберними гарматами, протитанковими або зенітними ракетними установками.

Одним із найперспективніших варіантів є інтеграція українського дистанційно керованого бойового модуля "Амулет", який вже використовується на модернізованих бронеавтомобілях БРДМ-2 і HMMWV.

Роботизована платформа Protector з модуєм "Амулет"

Фахівці зазначають, що роботизований комплекс Protector здатний істотно підвищити рівень безпеки та ефективності збройних сил, забезпечуючи надійну підтримку в найскладніших бойових умовах.

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