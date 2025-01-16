"Найденные в подвалах": спецназовцы "Азова" взяли в плен более двух десятков россиян (видео)

Бойцов ВС РФ взяли в плен на Торецком направлении. На видео они просят российские власти обменять их на пленных нацгвардейцев "Азова".

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Бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен сразу 23 российских оккупантов. Соответствующее видео с пленными пресс-служба "Азова" обнародовала в своем Телеграме.

"23 россиянина: очередная партия пленных оккупантов. Сдались добровольно, найденные в подвалах, взятые во время штурмов. Этим солдатам ВС РФ повезло выжить", — говорится в подписи к видео.

В пресс-службе уточнили, что все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении.

"Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания. Российские военные будут переданы соответствующим службам", — отметили в "Азове".

Там также выразили надежду, что уже в ближайшее время этих российских пленных обменяют на украинских защитников.

Напомним, 15 января Украина провела первый обмен пленными в 2025 году, когда домой вернулись 25 человек.

14 января пленный КНДР признался, что ему приказывали делать с военнослужащими ВСУ.