ССО ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которые накануне расстреляли пленных бойцов ТРО (видео)

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады ВС РФ. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.

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На одном из участков фронта российские оккупанты снова расстреляли двух пленных украинских защитников. Их преступление не осталось безнаказанным, бойцы ССО их выследили и ликвидировали, а уцелевших захватили в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.

Военное преступление российских воинов зафиксировали благодаря дронам. Одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

Операторы ССО во время спецоперации уничтожили часть расстрельной группы, а уцелевших заставили сдаться в плен.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады ВС РФ. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.

Их ротный по рации отдал приказ россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и пытались убежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

"Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца", — сообщили в ССО.

Напомним, что ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен военного ВС РФ, который оказался эскимосом. Он пришел освобождать украинцев от фашистов.

Также сообщалось, что бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен сразу 23 российских оккупантов.