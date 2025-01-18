Создали серьезную логистическую проблему: Силы обороны "разнесли" нефтебазу россиян в Калужской области

В ССО отметили, что эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, который обеспечивает подразделения Вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

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Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе российских оккупантов в Калужской области. Из-за попадания возник пожар. Об этом сообщили Силы специальных операций.

В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по базе компании "Роснефть", которая располагается в населенном пункте Людиново Калужской области России.

Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, который обеспечивает подразделения Вооруженных сил РФ, принимающих непосредственное участие в войне против Украины.

"В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора", — сообщили в ССО.

Других подробностей операции в Силах спецопераций пока не сообщили.

Напомним, что ССО ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которые накануне расстреляли пленных бойцов ТРО. Операторы ССО во время спецоперации уничтожили часть расстрельной группы, а уцелевших заставили сдаться в плен.

Также сообщалось, что 18 января, по нефтебазе в Тульской области ударили дроны ГУР Министерства обороны Украины. Известно о по меньшей мере десяти метких "прилетах" беспилотников.