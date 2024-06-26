Созданный для звезды "Формулы-1": Aston Martin выпустил экстремальный суперкар (видео)

Aston Martin Valiant сочетает ретродизайн с современными карбоновыми деталями. Под капотом суперкара установлен 745-сильный V12 твин-турбо.

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Презентован новый суперкар Aston Martin Valiant. Экстремальную трековую версию купе Valour изначально создавали по заказу двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо, однако впоследствии решили выпустить лимитированной серией из 38 автомобилей. Об этом сообщается на сайте британской марки.

Суперкар получил карбоновые обвес и антикрыло Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin Valiant отличается агрессивным дизайном, в котором ретро мотивы вроде широкой решетки радиатора сочетаются с карбоновым обвесом и огромным антикрылом. Оригинальные 21-дюймовые колесные диски изготовлены из магния.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Aston Martin Спортивные кресла разделены высоким туннелем Фото: Aston Martin

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Салон Aston Martin Valiant отделан кожей, алькантарой, полированным алюминием и карбоном. Спортивные кресла Recaro разделены высоким центральным тоннелем, а рычаг механической КПП имеет открытую кулису.

Отдачу 5,2-литрового V12 твин-турбо увеличили до 745 л. с. и 753 Н∙м. Суперкар Aston Martin получил спортивный дифференциал, адаптивные амортизаторы и большие карбоно-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Кстати, недавно презентовали преемника Bugatti Chiron мощностью 1800 сил.

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