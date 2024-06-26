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Авто

Созданный для звезды "Формулы-1": Aston Martin выпустил экстремальный суперкар (видео)

Aston Martin Valiant, новый Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо
Фото: Aston Martin | Aston Martin Valiant создали для Фернандо Алонсо

Aston Martin Valiant сочетает ретродизайн с современными карбоновыми деталями. Под капотом суперкара установлен 745-сильный V12 твин-турбо.

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Презентован новый суперкар Aston Martin Valiant. Экстремальную трековую версию купе Valour изначально создавали по заказу двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо, однако впоследствии решили выпустить лимитированной серией из 38 автомобилей. Об этом сообщается на сайте британской марки.

Aston Martin Valiant, новый Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Суперкар получил карбоновые обвес и антикрыло
Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin Valiant отличается агрессивным дизайном, в котором ретро мотивы вроде широкой решетки радиатора сочетаются с карбоновым обвесом и огромным антикрылом. Оригинальные 21-дюймовые колесные диски изготовлены из магния.

салон Aston Martin Valiant, новый Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном
Фото: Aston Martin
Aston Martin Valiant, новый Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Спортивные кресла разделены высоким туннелем
Фото: Aston Martin
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Салон Aston Martin Valiant отделан кожей, алькантарой, полированным алюминием и карбоном. Спортивные кресла Recaro разделены высоким центральным тоннелем, а рычаг механической КПП имеет открытую кулису.

Отдачу 5,2-литрового V12 твин-турбо увеличили до 745 л. с. и 753 Н∙м. Суперкар Aston Martin получил спортивный дифференциал, адаптивные амортизаторы и большие карбоно-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Кстати, недавно презентовали преемника Bugatti Chiron мощностью 1800 сил.

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