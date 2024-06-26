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Створений для зірки "Формули-1": Aston Martin випустив екстремальний суперкар (відео)

Aston Martin Valiant, новий Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо
Фото: Aston Martin | Aston Martin Valiant створили для Фернандо Алонсо

Aston Martin Valiant поєднує ретродизайн із сучасними карбоновими деталями. Під капотом суперкара встановлено 745-сильний V12 твін-турбо.

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Презентовано новий суперкар Aston Martin Valiant. Екстремальну трекову версію купе Valour спочатку створювали на замовлення дворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо, проте згодом вирішили випустити лімітованою серією із 38 автомобілів. Про це повідомляється на сайті британської марки.

Aston Martin Valiant, новий Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Суперкар отримав карбонові обвіс і антикрило
Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Valiant вирізняється агресивним дизайном, у якому ретро мотиви на кшталт широкої решітки радіатора поєднуються з карбоновим обвісом та величезним антикрилом. Оригінальні 21-дюймові колісні диски виготовлені з магнію.

салон Aston Martin Valiant, новий Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Салон оздоблено шкірою, алькантарою та карбоном
Фото: Aston Martin
Aston Martin Valiant, новий Aston Martin Valiant, суперкар Aston Martin, Фернандо Алонсо Fullscreen
Спортивні крісла розділені високим тунелем
Фото: Aston Martin
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Салон Aston Martin Valiant оздоблено шкірою, алькантарою, полірованим алюмінієм та карбоном. Спортивні крісла Recaro розділені високим центральним тунелем, а важіль механічної КПП має відкриту кулісу.

Віддачу 5,2-літрового V12 твін-турбо збільшили до 745 к. с. і 753 Н∙м. Суперкар Aston Martin отримав спортивний диференціал, адаптивні амортизатори та великі карбоно-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

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