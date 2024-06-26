Створений для зірки "Формули-1": Aston Martin випустив екстремальний суперкар (відео)

Aston Martin Valiant поєднує ретродизайн із сучасними карбоновими деталями. Під капотом суперкара встановлено 745-сильний V12 твін-турбо.

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Презентовано новий суперкар Aston Martin Valiant. Екстремальну трекову версію купе Valour спочатку створювали на замовлення дворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо, проте згодом вирішили випустити лімітованою серією із 38 автомобілів. Про це повідомляється на сайті британської марки.

Суперкар отримав карбонові обвіс і антикрило Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Valiant вирізняється агресивним дизайном, у якому ретро мотиви на кшталт широкої решітки радіатора поєднуються з карбоновим обвісом та величезним антикрилом. Оригінальні 21-дюймові колісні диски виготовлені з магнію.

Салон оздоблено шкірою, алькантарою та карбоном Фото: Aston Martin Спортивні крісла розділені високим тунелем Фото: Aston Martin

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Салон Aston Martin Valiant оздоблено шкірою, алькантарою, полірованим алюмінієм та карбоном. Спортивні крісла Recaro розділені високим центральним тунелем, а важіль механічної КПП має відкриту кулісу.

Віддачу 5,2-літрового V12 твін-турбо збільшили до 745 к. с. і 753 Н∙м. Суперкар Aston Martin отримав спортивний диференціал, адаптивні амортизатори та великі карбоно-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

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