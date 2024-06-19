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Інноваційна аеродинаміка та 950 сил: презентовано перший автомобіль із Косова (фото)

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Arrera Illyrian TSX — надпотужний суперкар із Косово

Суперкар Arrera Illyrian TSX виготовлений із карбону та важить усього 1250 кг. Автомобіль пропонують із потужними турбомоторами, а його максимальна швидкість перевищує 375 км/год.

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Стартап Arrera Automobili з Косова презентував у Монако свою дебютну модель – суперкар Illyrian TSX. На нього вже приймають замовлення за ціною від 1288 888 євро. Про це повідомляє Top Gear.

Новий Arrera Illyrian TSX – обтічне двомісне купе з витягнутим силуетом. У нього продумана аеродинаміка, яка створює до 1500 кг притискної сили в базовій версії S6 та 2000 кг – в топовому варіанті S9. У основі авто лежить карбоновий монокок, а маса суперкара становить 1250 кг.

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Інноваційна аеродинаміка забезпечує до 2000 кг притискної сили

Розміри Arrera Illyrian TSX:

  • довжина – 4898 мм;
  • ширина – 1967 мм;
  • висота – 1100 мм.

Карбон переважає і в оздобленні салону. Встановлено кермо-штурвал, цифрову панель приладів та портретний тачскрін.

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У салоні встановлено кермо-штурвал

Базовий Arrera Illyrian TSX S6 отримав 3,0-літровий V6 твін-турбо на 660 к. с. і 720 Нм, а у версії S9 встановлено 4,4-літровий V8 з турбонаддувом на 950 к. с. і 1100 Нм. Обидві модифікації отримали 6-ступінчасту секвентальну КПП, а максимальна швидкість перевищує 375 км/год.

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Косовський суперкар отримав підвіску з горизонтальними важелями та карбоново-керамічними гальмами Brembo. Також встановлені шини Pirelli P Zero Trofeo R розміром 265/35 R20 спереду и 345/30 R21 ззаду.

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Виготовлять лише 27 Arrera Illyrian TSX

Виробництво Arrera Illyrian TSX налагодять не в Косові, а в Італії. Планують випустити лімітовану серію з 27 авто і перші з них зберуть восени.

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