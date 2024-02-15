Прославленный суперкар Porsche за $10 миллионов показал зрелищный дрифт на льду (фото)

Porsche 911 GT1 прославился как победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане 1998 года. Суперкар весит всего тонну и оснащен 550-сильным турбомотором.

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Уникальный суперкар Porsche 911 GT1 1998 года оригинально продемонстрировал свои возможности. Дорогое авто стоимостью около 10 миллионов долларов выкатили на лед для зимнего дрифта. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Суперкар стоит около 10 миллионов долларов Фото: Porsche

Демонстрационные заезды провели а американском горнолыжном курорте Аспен. Там обустроили специальную трассу для зимнего дрифта.

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За руль Porsche 911 GT1 сел известный французский гонщик Стефан Ортелли. Автомобиль ему хорошо знаком, ведь за рулем этого суперкара он в 1998 году выиграл знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.

Стефан Ортелли выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане на Porsche 911 GT1 Фото: Porsche

Именно этой победой объясняется высокая цена Porsche 911 GT1. Впрочем, в Porsche все же рискнули выехать на лед для дрифта, но доработали авто. Ему увеличили клиренс, установили зимние шины и предпусковой обогреватель двигателя.

Porsche 911 GT1 получил зимнюю резину и предпусковой обогреватель двигателя Фото: Porsche

Справиться с Porsche 911 GT1 на льду было непросто. Карбоновый суперкар весит всего 1000 кг и оснащен 3,2-литровой турбошестеркой на 550 л. с. К тому же, у него слишком острый руль. Тем не менее, Стефан Ортелли справился с авто и сравнил зимний дрифт на Porsche с балетом.

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