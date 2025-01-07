Потужний раритет: у Києві помітили лімітований спорткар Mercedes 2000-х (фото)

Купе-кабріолет Mercedes SLK32 AMG оснащений 354-сильним компресорним V6. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,2 с і розвинути 250 км/год.

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У Києві сфотографували спорткар Mercedes-Benz SLK першого покоління в зарядженій версії від AMG. Автомобіль є справжнім раритетом, адже виготовили лише 4333 таких купе-кабріолети. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей Mercedes SLK32 AMG випускали з 2001 по 2004 рік і він був флагманом у лінійці моделі. Спорткар оснастили 3,2-літровим компресорним V6, який розвиває 354 к. с. та 450 Н∙м. Двигун доповнили спортивною вихлопною системою.

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Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, доопрацьована ходова Mercedes SLK32 AMG та встановлені збільшені гальма.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного Mercedes SLK заряджена версія від AMG відрізняється агресивнішим переднім бампером, обвісом, заднім спойлером та 17-дюймовими литими дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння та кермо, а також інакші циферблати приладів.

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