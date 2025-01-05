Люкс із 90-х: у Києві засвітився культовий спортивний седан Toyota (фото)

Toyota Mark II — знаменитий задньопривідний седан Е-класу. У 90-х роках модель комплектували цифровим щитком приладів, клімат-контролем та ABS.

Related video

У Києві помітили седан Toyota Mark II 90-х років. Знаменита японська модель зараз є рідкістю на наших дорогах. Її світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota Mark II — задньопривідний преміальний седан Е-класу, який випускали з 1968 по 2004 рік. Сфотографоване в Києві авто належить до сьомого покоління (кузов X90), яке виготовляли в 1992-1996 роках. За моделлю закріпилося прізвисько Самурай.

Важливо

Майже Lamborghini: в Україні з'явився 640-сильний кросовер Audi за 5 мільйонів (фото)

Саме ця версія Toyota Mark II Grande отримала набір технологій 90-х. Її комплектували електросклопідйомниками, клімат-контролем, круїз-контролем, ABS і трекшн-контролем, а за доплату пропонували цифровий щиток приладів, електропривід сидінь і навіть кольоровий дисплей.

Toyota Mark II Grande отримав цифровий щиток приладів і клімат-контроль Фото: Toyota

Седан Toyota Mark II X90 у версії Grande пропонували з бензиновими рядними шістками об'ємом 2,0 л (136 к. с.) та 2,5 л (170 к. с.). Можна було обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП, а за доплату був доступний повний привід.

До речі, нещодавно в Україні виявили пікап Toyota Hilux 2005 року в новому стані. Авто дуже мало експлуатувалося.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили високотехнологічний американський седан 90-х.