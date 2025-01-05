Люкс из 90-х: в Киеве засветился культовый спортивный седан Toyota (фото)

Toyota Mark II — знаменитый заднеприводный седан Е-класса. В 90-х годах модель комплектовали цифровым щитком приборов, климат-контролем и ABS.

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В Киеве заметили седан Toyota Mark II 90-х годов. Знаменитая японская модель сейчас является редкостью на наших дорогах. Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota Mark II — заднеприводный премиальный седан Е-класса, который выпускался с 1968 по 2004 год. Сфотографированное в Киеве авто относится к седьмому поколению (кузов X90), которое выпускалось в 1992-1996 годах. За моделью закрепилось прозвище Самурай.

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Именно эта версия Toyota Mark II Grande получила набор технологий 90-х. Ее комплектовали электростеклоподъемниками, климат-контролем, круиз-контролем, ABS и трекшн-контролем, а за доплату предлагали цифровой щиток приборов, электропривод сидений и даже цветной дисплей.

Toyota Mark II Grande получил цифровой щиток приборов и климат-контроль Фото: Toyota

Седан Toyota Mark II X90 в версии Grande предлагали с бензиновыми рядными шестерками объемом 2,0 л (136 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.). Можно было выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатую автоматическую КПП, а за доплату был доступен полный привод.

Кстати, недавно в Украине обнаружили пикап Toyota Hilux 2005 года в новом состоянии. Авто очень мало эксплуатировалось.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели высокотехнологичный американский седан 90-х.