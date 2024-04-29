На аукціон виставили ексклюзивне розкішне авто Єлизавети ІІ (фото)

Daimler Majestic королеви Єлизавети ІІ вирізняється розкішним внутрішнім оздобленням та розширеною комплектацією. Під капотом встановлено 280-сильний V8.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили Jaguar Daimler Majestic 2001 року. Цим авто користувалася королева Єлизавета ІІ. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Авто оснащене 280-сильним V8 Фото: bonhams.com

Британська королівська родина використовувала чимало автомобілів Jaguar. У 2001 році для Єлизавети ІІ замовили розкішний Daimler Majestic із подовженою колісною базою та 4,0-літровим V8 потужністю 280 к. с., який дозволяє розвивати 240 км/год.

Салон оздоблено двоколірною шкірою та деревом Фото: bonhams.com

Звісно ж, для королеви Великобританії авто доопрацювали. Його салон оздобили ексклюзивною двоколірною шкірою та деревом, а килимки пошили з натуральної вовни. До того ж, встановили відкидні столики в спинках передніх крісел та спеціальну поличку для дамської сумочки. Також з’явилися проблискові маячки та спецзв’язок.

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Королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп послуговувалися Daimler Majestic із 2001 по 2007 рік і всього машина за цей час проїхала 23 800 км. Після цього її повернули автовиробникові.

Ззаду встановили відкидні столики Фото: bonhams.com

Згодом Jaguar Daimler Majestic перепродали. Новий власник зберігав авто в опалюваному гаражі та проїхав на ньому трохи більше, ніж 2000 км. Седан чудово зберігся і виглядає як новий. Також є всі документи на авто, що підтверджують його перебування в королівському гаражі.

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