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Авто

На аукціон виставили ексклюзивне розкішне авто Єлизавети ІІ (фото)

Jaguar Daimler Majestic, Daimler Majestic, Jaguar XJ, королева Єлизавета ІІ, авто Єлизавети ІІ
Фото: bonhams.com | Daimler Majestic виготовили спеціально для для Єлизавети ІІ

Daimler Majestic королеви Єлизавети ІІ вирізняється розкішним внутрішнім оздобленням та розширеною комплектацією. Під капотом встановлено 280-сильний V8.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили Jaguar Daimler Majestic 2001 року. Цим авто користувалася королева Єлизавета ІІ. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Daimler Majestic, Jaguar XJ, королева Єлизавета ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Авто оснащене 280-сильним V8
Фото: bonhams.com

Британська королівська родина використовувала чимало автомобілів Jaguar. У 2001 році для Єлизавети ІІ замовили розкішний Daimler Majestic із подовженою колісною базою та 4,0-літровим V8 потужністю 280 к. с., який дозволяє розвивати 240 км/год.

салон Jaguar Daimler Majestic, Daimler Majestic, Jaguar XJ, королева Єлизавета ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Салон оздоблено двоколірною шкірою та деревом
Фото: bonhams.com

Звісно ж, для королеви Великобританії авто доопрацювали. Його салон оздобили ексклюзивною двоколірною шкірою та деревом, а килимки пошили з натуральної вовни. До того ж, встановили відкидні столики в спинках передніх крісел та спеціальну поличку для дамської сумочки. Також з’явилися проблискові маячки та спецзв’язок.

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Королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп послуговувалися Daimler Majestic із 2001 по 2007 рік і всього машина за цей час проїхала 23 800 км. Після цього її повернули автовиробникові.

салон Jaguar XJ, Daimler Majestic, Jaguar XJ, королева Єлизавета ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Ззаду встановили відкидні столики
Фото: bonhams.com

Згодом Jaguar Daimler Majestic перепродали. Новий власник зберігав авто в опалюваному гаражі та проїхав на ньому трохи більше, ніж 2000 км. Седан чудово зберігся і виглядає як новий. Також є всі документи на авто, що підтверджують його перебування в королівському гаражі.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили колекцію рідкісних ретроавто.

Також ми писали, що з молотка пішов старий іржавий Bugatti.