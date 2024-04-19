Раритети на 3 мільйони євро: на аукціон виставили разючу колекцію спортивних авто (фото)

У колекції зібрані рідкісні спортивні моделі різних років виробництва, серед яких — Ferrari, Alfa Romeo та Lancia. Вартість деяких машин сягає мільйона євро.

Related video

У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію раритетних автомобілів. Їх загальна вартість перевищує 3 мільйони євро. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Rolls-Royce 20/25 1933 року Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрані 14 найрізноманітніших автомобілів, випущених із 1933 по 2016 рік. Найстарішим є седан Rolls-Royce 20/25, який відносно недорогий – приблизно 30-40 тис. євро.

Хоча є в колекції і значно дорожчі авто. Приміром, за ралійну Lancia Delta S4 планують виручити до мільйона євро. У 1986 році цей спорткар виграв раллі "Халкідікі" у Греції.

Lancia Delta S4 Фото: RM Sotheby's

А Lancia Stratos 1975 року з пробігом усього 12 000 км коштуватиме приблизно 550-650 тис. євро. Суперкар Ferrari 365 GT4 BB 1974 року оцінили в 300-400 тис. євро.

Важливо

Ралійна легенда: раритетний гоночний Mercedes продають за мільйон євро (фото)

Також цінними є ралійна Lancia Delta HF Integrale 1992 року та рідкісна Lancia Aurelia B20 1958 року, випущена серією із 320 авто. Крім того, у колекції зібрані доступні спортивні Alfa Romeo Giulia і Giulietta, Lancia Fulvia, Fiat 124 Spider.

Ferrari 365 GT4 BB Lancia Delta HF Integrale Lancia Aurelia B20 Alfa Romeo 8C Spider Alfa Romeo Giulia GTAm Lancia Fulvia Alfa Romeo Giulia

Сучасну епоху представляють кабріолет Alfa Romeo 8C Spider за 300 000 євро, лімітований спортивний седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2022 року та мініатюрний Fiat 500 Abarth. Усі авто в чудовому стані.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні дорого продали старий іржавий Bugatti 1936 року.

Також ми писали, що на аукціон виставили американський суперкар із мотором Lamborghini.