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Авто

Раритети на 3 мільйони євро: на аукціон виставили разючу колекцію спортивних авто (фото)

Lancia Stratos, колекція авто, ретро авто
Фото: RM Sotheby's | Рідкісна Lancia Stratos 1975 року

У колекції зібрані рідкісні спортивні моделі різних років виробництва, серед яких — Ferrari, Alfa Romeo та Lancia. Вартість деяких машин сягає мільйона євро.

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У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію раритетних автомобілів. Їх загальна вартість перевищує 3 мільйони євро. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Rolls-Royce 20/25, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Rolls-Royce 20/25 1933 року
Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрані 14 найрізноманітніших автомобілів, випущених із 1933 по 2016 рік. Найстарішим є седан Rolls-Royce 20/25, який відносно недорогий – приблизно 30-40 тис. євро.

Хоча є в колекції і значно дорожчі авто. Приміром, за ралійну Lancia Delta S4 планують виручити до мільйона євро. У 1986 році цей спорткар виграв раллі "Халкідікі" у Греції.

Lancia Delta S4, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Lancia Delta S4
Фото: RM Sotheby's

А Lancia Stratos 1975 року з пробігом усього 12 000 км коштуватиме приблизно 550-650 тис. євро. Суперкар Ferrari 365 GT4 BB 1974 року оцінили в 300-400 тис. євро.

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Також цінними є ралійна Lancia Delta HF Integrale 1992 року та рідкісна Lancia Aurelia B20 1958 року, випущена серією із 320 авто. Крім того, у колекції зібрані доступні спортивні Alfa Romeo Giulia і Giulietta, Lancia Fulvia, Fiat 124 Spider.

Ferrari 365 GT4 BB Fullscreen
Ferrari 365 GT4 BB
Lancia Delta HF Integrale Fullscreen
Lancia Delta HF Integrale
Lancia Aurelia B20 Fullscreen
Lancia Aurelia B20
Alfa Romeo 8C Spider Fullscreen
Alfa Romeo 8C Spider
Alfa Romeo Giulia GTAm Fullscreen
Alfa Romeo Giulia GTAm
Lancia Fulvia Fullscreen
Lancia Fulvia
Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia
Ferrari 365 GT4 BB
Lancia Delta HF Integrale
Lancia Aurelia B20
Alfa Romeo 8C Spider
Alfa Romeo Giulia GTAm
Lancia Fulvia
Alfa Romeo Giulia

Сучасну епоху представляють кабріолет Alfa Romeo 8C Spider за 300 000 євро, лімітований спортивний седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2022 року та мініатюрний Fiat 500 Abarth. Усі авто в чудовому стані.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні дорого продали старий іржавий Bugatti 1936 року.

Також ми писали, що на аукціон виставили американський суперкар із мотором Lamborghini.