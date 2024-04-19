Раритеты на 3 миллиона евро: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию спортивных авто (фото)

В коллекции собраны редкие спортивные модели разных лет производства, среди которых — Ferrari, Alfa Romeo и Lancia. Стоимость некоторых машин достигает миллиона евро.

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В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию раритетных автомобилей. Их общая стоимость превышает 3 миллиона евро. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce 20/25 1933 года Фото: RM Sotheby's

В коллекции собраны 14 самых разнообразных автомобилей, выпущенных с 1933 по 2016 год. Самым старым является седан Rolls-Royce 20/25, который относительно недорогой — примерно 30-40 тыс. евро.

Хотя есть в коллекции и значительно более дорогие авто. К примеру, за раллийную Lancia Delta S4 планируют выручить до миллиона евро. В 1986 году этот спорткар выиграл ралли "Халкидики" в Греции.

Lancia Delta S4 Фото: RM Sotheby's

А Lancia Stratos 1975 года с пробегом всего 12 000 км будет стоить примерно 550-650 тыс. евро. Суперкар Ferrari 365 GT4 BB 1974 года оценили в 300-400 тыс. евро.

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Также ценными являются раллийная Lancia Delta HF Integrale 1992 года и редкая Lancia Aurelia B20 1958 года, выпущенная серией из 320 авто. Кроме того, в коллекции собраны доступные спортивные Alfa Romeo Giulia и Giulietta, Lancia Fulvia, Fiat 124 Spider.

Ferrari 365 GT4 BB Lancia Delta HF Integrale Lancia Aurelia B20 Alfa Romeo 8C Spider Alfa Romeo Giulia GTAm Lancia Fulvia Alfa Romeo Giulia

Современную эпоху представляют кабриолет Alfa Romeo 8C Spider за 300 000 евро, лимитированный спортивный седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2022 года и миниатюрный Fiat 500 Abarth. Все авто в отличном состоянии.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе дорого продали старый ржавый Bugatti 1936 года.

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