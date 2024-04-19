Раритеты на 3 миллиона евро: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию спортивных авто (фото)
В коллекции собраны редкие спортивные модели разных лет производства, среди которых — Ferrari, Alfa Romeo и Lancia. Стоимость некоторых машин достигает миллиона евро.
В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию раритетных автомобилей. Их общая стоимость превышает 3 миллиона евро. О них рассказали на сайте аукционного дома.
В коллекции собраны 14 самых разнообразных автомобилей, выпущенных с 1933 по 2016 год. Самым старым является седан Rolls-Royce 20/25, который относительно недорогой — примерно 30-40 тыс. евро.
Хотя есть в коллекции и значительно более дорогие авто. К примеру, за раллийную Lancia Delta S4 планируют выручить до миллиона евро. В 1986 году этот спорткар выиграл ралли "Халкидики" в Греции.
А Lancia Stratos 1975 года с пробегом всего 12 000 км будет стоить примерно 550-650 тыс. евро. Суперкар Ferrari 365 GT4 BB 1974 года оценили в 300-400 тыс. евро.
Также ценными являются раллийная Lancia Delta HF Integrale 1992 года и редкая Lancia Aurelia B20 1958 года, выпущенная серией из 320 авто. Кроме того, в коллекции собраны доступные спортивные Alfa Romeo Giulia и Giulietta, Lancia Fulvia, Fiat 124 Spider.
Современную эпоху представляют кабриолет Alfa Romeo 8C Spider за 300 000 евро, лимитированный спортивный седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2022 года и миниатюрный Fiat 500 Abarth. Все авто в отличном состоянии.
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