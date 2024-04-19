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Авто

Раритеты на 3 миллиона евро: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию спортивных авто (фото)

Lancia Stratos, коллекция авто, ретро авто
Фото: RM Sotheby's | Редкая Lancia Stratos 1975 года

В коллекции собраны редкие спортивные модели разных лет производства, среди которых — Ferrari, Alfa Romeo и Lancia. Стоимость некоторых машин достигает миллиона евро.

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В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию раритетных автомобилей. Их общая стоимость превышает 3 миллиона евро. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce 20/25, коллекция авто, ретро авто Fullscreen
Rolls-Royce 20/25 1933 года
Фото: RM Sotheby's

В коллекции собраны 14 самых разнообразных автомобилей, выпущенных с 1933 по 2016 год. Самым старым является седан Rolls-Royce 20/25, который относительно недорогой — примерно 30-40 тыс. евро.

Хотя есть в коллекции и значительно более дорогие авто. К примеру, за раллийную Lancia Delta S4 планируют выручить до миллиона евро. В 1986 году этот спорткар выиграл ралли "Халкидики" в Греции.

Lancia Delta S4, коллекция авто, ретро авто Fullscreen
Lancia Delta S4
Фото: RM Sotheby's

А Lancia Stratos 1975 года с пробегом всего 12 000 км будет стоить примерно 550-650 тыс. евро. Суперкар Ferrari 365 GT4 BB 1974 года оценили в 300-400 тыс. евро.

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Также ценными являются раллийная Lancia Delta HF Integrale 1992 года и редкая Lancia Aurelia B20 1958 года, выпущенная серией из 320 авто. Кроме того, в коллекции собраны доступные спортивные Alfa Romeo Giulia и Giulietta, Lancia Fulvia, Fiat 124 Spider.

Ferrari 365 GT4 BB Fullscreen
Ferrari 365 GT4 BB
Lancia Delta HF Integrale Fullscreen
Lancia Delta HF Integrale
Lancia Aurelia B20 Fullscreen
Lancia Aurelia B20
Alfa Romeo 8C Spider Fullscreen
Alfa Romeo 8C Spider
Alfa Romeo Giulia GTAm Fullscreen
Alfa Romeo Giulia GTAm
Lancia Fulvia Fullscreen
Lancia Fulvia
Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia
Ferrari 365 GT4 BB
Lancia Delta HF Integrale
Lancia Aurelia B20
Alfa Romeo 8C Spider
Alfa Romeo Giulia GTAm
Lancia Fulvia
Alfa Romeo Giulia

Современную эпоху представляют кабриолет Alfa Romeo 8C Spider за 300 000 евро, лимитированный спортивный седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2022 года и миниатюрный Fiat 500 Abarth. Все авто в отличном состоянии.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе дорого продали старый ржавый Bugatti 1936 года.

Также мы писали, что на аукцион выставили американский суперкар с мотором Lamborghini.