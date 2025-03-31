Біткойни на звалищі: британка випадково викинула статки в 3 млн фунтів (фото)

Еллі Гарт із Великої Британії випадково викинула USB-накопичувач, на якому зберігалися біткойни на суму понад 3 мільйони фунтів стерлінгів.

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Про це пише Daily Star.

Подружня пара з Маркет-Гарборо, Лейстершир (Велика Британія), опинилася в центрі цифрової трагедії. Британка випадково викинула USB-накопичувач чоловіка, на якому зберігалися біткойни на суму понад 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Еллі Харт, 34-річна вчителька початкових класів, розповіла, що під час весняного прибирання сприйняла флешку за старий шкільний пристрій і викинула її разом із непотрібними квитанціями та розрядженими батарейками. Пізніше з'ясувалося, що на ній її партнер, 36-річний веб-розробник Том, зберігав свій криптогаманець із біткойнами, купленими ще 2013 року.

"Він запитав, чи не бачила я маленьку чорну флешку... Я завмерла. Моє серце просто впало", — згадує Еллі. Пара спробувала знайти загублений пристрій, перевертаючи сміттєві контейнери та перевіряючи мішки з відходами, але все було марно.

Втрачені кошти могли б кардинально змінити життя подружжя Фото: Daily Star

Том відреагував стримано і не звинуватив Еллі, але, за її словами, "мовчання говорило саме за себе". Втрачені кошти могли б кардинально змінити їхнє життя — забезпечити купівлю будинку, подорожі та фінансову стабільність.

"Важко пережити подібне. Я б зробила все, щоб це виправити. Ніколи б не подумала, що щось настільки цінне може мати такий звичайний вигляд", — зізналася Еллі.

Втрата стала уроком і застереженням для всіх власників цифрових активів. Представниця компанії Play Casino зазначила: "Це несамовите нагадування про те, що цифрові статки можуть зникнути в одну мить".

Видання зазначає, що експерти радять зберігати криптовалюту в так званому "холодному сховищі", — автономних гаманцях, які не під'єднані до інтернету і захищені від кіберзагроз. А прості запобіжні заходи, як-от маркування пристроїв і надійне зберігання, можуть уберегти від подібних катастроф.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виграла $83,5 млн, які не хочуть виплачувати. Лотерейний білет було придбано через мобільний додаток, що і стало причиною заморозки виплати. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася ним і без проблем отримувала виплати.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.