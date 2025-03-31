Биткойны на свалке: британка случайно выбросила состояние в 3 млн фунтов (фото)

Элли Харт из Великобритании случайно выбросила USB-накопитель, на котором хранились биткойны на сумму более 3 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этом пишет Daily Star.

Супружеская пара из Маркет-Харборо, Лейстершир (Великобритания), оказалась в центре цифровой трагедии. Британка случайно выбросила USB-накопитель мужа, на котором хранились биткойны на сумму более 3 миллионов фунтов стерлингов.

Элли Харт, 34-летняя учительница начальных классов, рассказала, что во время весенней уборки приняла флешку за старое школьное устройство и выбросила ее вместе с ненужными квитанциями и разряженными батарейками. Позже выяснилось, что на ней ее партнер, 36-летний веб-разработчик Том, хранил свой криптокошелек с биткойнами, купленными еще в 2013 году.

"Он спросил, не видела ли я маленькую черную флешку… Я замерла. Мое сердце просто упало", — вспоминает Элли. Пара попыталась найти утерянное устройство, переворачивая мусорные контейнеры и проверяя мешки с отходами, но все было напрасно.

Потерянные средства могли бы кардинально изменить жизнь супругов Фото: Daily Star

Том отреагировал сдержанно и не обвинил Элли, но, по ее словам, "молчание говорило само за себя". Потерянные средства могли бы кардинально изменить их жизнь — обеспечить покупку дома, путешествия и финансовую стабильность.

"Трудно пережить подобное. Я бы сделала все, чтобы это исправить. Никогда бы не подумала, что нечто столь ценное может выглядеть так обычно", — призналась Элли.

Потеря стала уроком и предостережением для всех владельцев цифровых активов. Представительница компании Play Casino отметила: "Это душераздирающее напоминание о том, что цифровые состояния могут исчезнуть в одно мгновение".

Издание отмечает, что эксперты советуют хранить криптовалюту в так называемом "холодном хранилище", — автономных кошельках, которые не подключены к интернету и защищены от киберугроз. А простые меры предосторожности, такие как маркировка устройств и надежное хранение, могут уберечь от подобных катастроф.

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