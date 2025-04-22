Китай не потрібен: США отримуватимуть рідкоземельні метали в новий спосіб

Американська компанія Western Digital запустила масштабну програму з вилучення рідкоземельних металів із жорстких дисків, використовуючи новий процес переробки.

Related video

У пресрелізі йдеться про те, що в рамках пілотного проєкту Western Digital у співпраці з Microsoft, Critical Materials Recycling (CMR) і PedalPoint Recycling переробили понад 20 000 кілограмів серверного обладнання та жорстких дисків, виведених з експлуатації.

За даними компанії, традиційні методи переробки відновлюють лише частину цих цінних матеріалів, часто повністю упускаючи рідкоземельні елементи, що призводить до непотрібних відходів.

Новаторський метод сортування і переробки не тільки витягує рідкісноземельні елементи, а й такі метали, як золото, мідь, алюміній і сталь, повертаючи їх у ланцюжок поставок США. Це особливо важливо для сфери електромобілів, вітряних турбін і передової електроніки.

У Western Digital стверджують, що їм вдалося відновити близько 90% рідкоземельних матеріалів. Передові хімічні процеси в поєднанні з ретельною сегрегацією компонентів також дали змогу повторно витягти близько 80% маси всієї вихідної сировини, перетворивши потенційні відходи на цінні активи.

Екологічно чистий, безкислотний метод переробки, який використовується в цьому проєкті, був винайдений і спочатку розроблений у Critical Materials Innovation Hub (CMI). Технологія мінімізує викиди під час транспортування і знижує залежність США від імпортних матеріалів.

"У сьогоднішньому швидко мінливому ландшафті даних інновації повинні виходити за рамки життєвого циклу пристрою. Western Digital та її партнери лідирують, перетворюючи пристрої зберігання, які вийшли з експлуатації, на критично важливі ресурси, що забезпечують наше майбутнє, водночас захищаючи планету та зміцнюючи економіку", — сказала віцепрезидентка з глобальної операційної стратегії та корпоративної стійкості в Western Digital Джекі Джанг.

Нагадаємо, Китай призупинив поставки семи рідкоземельних металів і пов'язаних із ними матеріалів у відповідь на підвищення мит на китайські товари президентом США Дональдом Трампом.

Також повідомлялося, що американська компанія Redwood Materials перероблятиме старі акумулятори електровелосипедів і скутерів від Lime, витягуючи з них рідкоземельні метали.