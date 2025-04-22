Китай не нужен: США будут получать редкоземельные металлы новым способом

Американская компания Western Digital запустила масштабную программу по извлечению редкоземельных металлов из жестких дисков, используя новый процесс переработки.

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В пресс-релизе говорится, что в рамках пилотного проекта Western Digital в сотрудничестве с Microsoft, Critical Materials Recycling (CMR) и PedalPoint Recycling переработали более 20 000 килограмм серверного оборудования и жестких дисков, выведенных из эксплуатации.

По данным компании, традиционные методы переработки восстанавливают лишь часть этих ценных материалов, часто полностью упуская редкоземельные элементы, что приводит к ненужным отходам.

Новаторский метод сортировки и переработки не только извлекает редкоземельные элементы, но и такие металлы, как золото, медь, алюминий и сталь, возвращая их в цепочку поставок США. Это особенно важно для сферы электромобилей, ветряных турбин и передовой электроники.

В Western Digital утверждают, что им удалось восстановить около 90% редкоземельных материалов. Передовые химические процессы в сочетании с тщательной сегрегацией компонентов также позволили повторно извлечь около 80% массы всего исходного сырья, превратив потенциальные отходы в ценные активы.

Экологически чистый, бескислотный метод переработки, используемый в этом проекте, был изобретен и изначально разработан в Critical Materials Innovation Hub (CMI). Технология минимизирует выбросы при транспортировке и снижает зависимость США от импортных материалов.

"В сегодняшнем быстро меняющемся ландшафте данных инновации должны выходить за рамки жизненного цикла устройства. Western Digital и ее партнеры лидируют, превращая вышедшие из эксплуатации устройства хранения в критически важные ресурсы, которые обеспечивают наше будущее, одновременно защищая планету и укрепляя экономику", — сказала вице-президент по глобальной операционной стратегии и корпоративной устойчивости в Western Digital Джеки Джанг.

Напомним, Китай приостановил поставки семи редкоземельных металлов и связанных с ними материалов в ответ на повышение пошлин на китайские товары президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что американская компания Redwood Materials будет перерабатывать старые аккумуляторы электровелосипедов и скутеров от Lime, извлекая из них редкоземельные металлы.