Історичний рекорд: хакери викрали криптовалюти на суму $600 млн

Це наймасштабніше криптовалютне пограбування з 2018 року. Тоді злочинцям вдалося вивести $533 млн з біржі Coincheck.

Хакери зламали блокчейн-систему Poly Network і вкрали криптовалюти на $600 млн.

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Подробиці повідомляє сайт BBC.

Poly Network — це польська система децентралізованих фінансів (Defi), яка дозволяє переказувати криптотокени з одного блокчейну на інший. Організація заявила, що кіберзлочинці знайшли уразливість в їхній системі викликів за смарт-контрактами і змогли переказати тисячі токенів на окремі гаманці: майже $267 млн в Ethereum, $252 млн у монетах Binance, $85 млн у токенах USDC. У Twitter представники сервісу закликали біржі заблокувати депозити, а також попросили хакерів вийти на зв'язок і повернути активи.

"Сума грошей, яку ви вкрали — одна з найбільших в історії Defi", — підкреслила пресслужба Poly Network. — "Правоохоронні органи будь-якої країни визнають це серйозним економічним злочином і будуть вас переслідувати. Вкрадені вами гроші належать десяткам тисяч членів криптоспільноти".

Генеральний директор криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що стурбований зломом Poly Network, і висловив свою підтримку:

"Хоча ніхто не контролює BSC (або ETH), ми координуємо дії з усіма нашими партнерами з безпеки, щоб активно допомагати. Немає ніяких гарантій. Ми зробимо все, що зможемо".

Як повідомляє CNBC, посилаючись на компанію з безпеки Slow Mist, криптовалюти переказали на три різні гаманці. Кіберфахівці відстежили поштову скриньку, IP-адреси та "відбитки" пристрою зловмисника, і тепер намагаються встановити його особу.

У 2018 році хакерам вдалося викрасти $533 млн із Coincheck. Тоді злочинці захопили один із доменів японської біржі та запустили на ньому свій сайт, через який отримала дані клієнтів. У 2014 році хакери викрали понад 850 тис. біткоїнів із біржі Mt. Gox (на той момент сума склала $450 млн). Зрештою сервіс розорився та оголосив про банкрутство.

За даними дослідницької компанії CipherTrace, за перші 7 місяців 2021 року збитки від шахрайства в секторі Defi досягли рекордно високого рівня — $474 млн. При цьому на загальному ринку криптовалют збиток від злочинності знизився з $1,9 млрд у 2020 році до $681 млн у 2019 році було вкрадено $4,5 млрд.

Раніше хакерська група Anonymous випустила власну криптовалюту для боротьби проти Ілона Маска. Новий токен назвали Anon Inu на честь породи собак шіба-іну. До 2022 року розробники планують залучити 10 тис. користувачів.