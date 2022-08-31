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Воєнний фокус

Відомий американський бойовий корабель вийшов у море вперше за 75 років (відео)

Лінкор Техас буксир, Лінкор Техас, лінійний корабель Техас, USS Texas, battleship Texas
Фото: вакцина CORBEVAX | Історичний лінкор "Техас" вирушив на ремонт

"Техас" прославився у Першу та Другу світові війни, а з 1948 року є музеєм. Це єдиний лінкор початку ХХ століття, тому вихід корабля в море зібрав тисячі глядачів.

У США після 75-річного простою вийшов у море бойовий корабель у першій половині ХХ століття. Уславлений 108-річний лінкор "Техас" вирушив із Г'юстона до Галвестону на ремонт. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Лінкор Техас буксир, Лінкор Техас, лінійний корабель Техас, USS Texas, battleship Texas
Корабель тягнуть кілька буксирів
Фото: AP

"Техас" з 1948 року є музеєм та постійно пришвартований у затоці Г'юстона. Це єдиний лінкор-дредноут початку ХХ століття, що зберігся до наших днів. За понад сто років корпус старовинного судна сильно проіржавів і часом насосами доводиться відкачувати по 7,5 тонн води за хвилину.

Лінкор Техас буксир, Лінкор Техас, лінійний корабель Техас, USS Texas, battleship Texas
"Техас" є єдиним лінкором-дредноутом, що зберігся до наших днів
Фото: AP

Щоб не втратити історичний корабель, вирішили провести його реставрацію на корабельні у передмісті Г'юстона, Галвестоні. З цією метою вже підготовлено сухий док. Лінкор "Техас" не здатний пересуватися самостійно, тому його тягнуть кілька буксирів зі швидкістю 6,5 вузла (12 км/год). З усім тим, гігантське судно все одно виглядає дивовижно і його вихід у море зібрав тисячі глядачів.

Лінкор Техас буксир, Лінкор Техас, лінійний корабель Техас, USS Texas, battleship Texas
"Техас" є музейним кораблем із 1948 року
Фото: climate

Лінійний корабель "Техас" почав працювати в 1914 році і на момент будівництва був одним з найкращих у світі. Він досягає 175 м у довжину і має водотоннажність 27 000 тонн. Дві парові машини загальною потужністю 28 700 к. с. дозволяли йому розвивати швидкість 21 вузол (39 км/год).

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Товщина броні на корпусі та вежах лінкора місцями досягає 305-356 мм. Лінкор озброєний 10 гарматами калібром 356 мм, здатними стріляти снарядами вагою 680 кг на відстань 31 км.

Вихід легендарного корабля у море зібрав тисячі глядачів

"Техас" брав активну участь у Першій та Другій світових війнах. Він супроводжував союзні конвої, а також підтримував вогнем висадку в Нормандії, штурм японських островів Іводзіма та Окінава.

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