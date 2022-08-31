Відомий американський бойовий корабель вийшов у море вперше за 75 років (відео)

"Техас" прославився у Першу та Другу світові війни, а з 1948 року є музеєм. Це єдиний лінкор початку ХХ століття, тому вихід корабля в море зібрав тисячі глядачів.

У США після 75-річного простою вийшов у море бойовий корабель у першій половині ХХ століття. Уславлений 108-річний лінкор "Техас" вирушив із Г'юстона до Галвестону на ремонт. Про це повідомляє агентство Associated Press.

[ + – ] Корабель тягнуть кілька буксирів Фото: AP

"Техас" з 1948 року є музеєм та постійно пришвартований у затоці Г'юстона. Це єдиний лінкор-дредноут початку ХХ століття, що зберігся до наших днів. За понад сто років корпус старовинного судна сильно проіржавів і часом насосами доводиться відкачувати по 7,5 тонн води за хвилину.

[ + – ] "Техас" є єдиним лінкором-дредноутом, що зберігся до наших днів Фото: AP

Щоб не втратити історичний корабель, вирішили провести його реставрацію на корабельні у передмісті Г'юстона, Галвестоні. З цією метою вже підготовлено сухий док. Лінкор "Техас" не здатний пересуватися самостійно, тому його тягнуть кілька буксирів зі швидкістю 6,5 вузла (12 км/год). З усім тим, гігантське судно все одно виглядає дивовижно і його вихід у море зібрав тисячі глядачів.

[ + – ] "Техас" є музейним кораблем із 1948 року Фото: climate

Лінійний корабель "Техас" почав працювати в 1914 році і на момент будівництва був одним з найкращих у світі. Він досягає 175 м у довжину і має водотоннажність 27 000 тонн. Дві парові машини загальною потужністю 28 700 к. с. дозволяли йому розвивати швидкість 21 вузол (39 км/год).

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Товщина броні на корпусі та вежах лінкора місцями досягає 305-356 мм. Лінкор озброєний 10 гарматами калібром 356 мм, здатними стріляти снарядами вагою 680 кг на відстань 31 км.

[ + – ] Вихід легендарного корабля у море зібрав тисячі глядачів

"Техас" брав активну участь у Першій та Другій світових війнах. Він супроводжував союзні конвої, а також підтримував вогнем висадку в Нормандії, штурм японських островів Іводзіма та Окінава.

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