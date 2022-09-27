У берегов Аляски засекли российские и китайские военные корабли, — AP (фото)

Патрульный катер США ответил присутствием на присутствие, после чего судна нарушили одиночный строй и разошлись.

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В Беринговом море у берегов Аляски были замечены китайские и российские военные корабли. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление командования береговой охраны США.

В частности, корабль Соединенных Штатов, который осуществлял плановое патрулирование в Беринговом море, наткнулся на ракетный крейсер Китая, проходивший у берегов Аляски. По данным журналистов, это же военное судно Поднебесной проплывало в 138 километрах от американского острова Кыска 19 сентября.

Еще два других китайских и четыре российских корабля, включая эсминец, также были замечены в одиночном строю у берегов Аляски. Военное присутствие России и Китая рядом с американским штатом зафиксировал патрульный катер "Kimball".

Судно, как отмечают журналисты, наблюдало за тем, как китайские и российские военные корабли нарушили одиночный строй и разошлись. Поддержку катеру "Kimball" с воздуха осуществлял транспортный самолет C-130 Hercules.

"Хотя строй действовал в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы не нарушать интересы США в морской среде вокруг Аляски", — цитирует агентство AP командующего Семнадцатым округом береговой охраны Натана Мура.

В заявлении ведомства также сказано, что военная доктрина требует отвечать "присутствием на присутствие", когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.

[ + – ] Российские и китайские военные корабли проходили возле Аляски

Напомним, в конце августа военные корабли России, которые предназначались для поддержки ВС РФ в Украине, начали проявлять подозрительную активность у берегов Ирландии. Во главе эскадры шел ракетный крейсер "Маршал Устинов" — аналог крейсера "Москва", который был потоплен в Черном море, а также эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма".

Также сообщалось, что командование Черноморского флота РФ выводит из Крыма свои подлодки из-за угрозы атаки со стороны Вооруженных сил Украины.