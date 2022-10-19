Американські винищувачі F-16 перехопили два бомбардувальники РФ поряд з Аляскою

Російські Ту-95 не заходили у повітряний простір США та Канади, залишившись у міжнародному.

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У вівторок, 17 жовтня, винищувачі ВПС США F-16 засікли і перехопили два стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 поряд з американським штатом Аляска. Про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Як уточнюється, Ту-95 (Bear-H у класифікації НАТО) увійшли та діяли у розпізнавальній зоні ППО Аляски. Проте російські літаки не заходили до суверенного повітряного простору США та Канади, залишившись у міжнародному.

"NORAD відстежує і точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють у зону ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх із ППО", – уточнило американське командування.

У повідомленні йдеться, що NORAD не вважають активність ракетоносців РФ провокаційною та не розглядають її як загрозу в зоні розпізнавання північноамериканської ППО.

Водночас Міноборони РФ повідомило, що два російські стратегічні ракетоносці Ту-95МС виконали плановий політ над нейтральними водами Тихого океану, Берингова та Охотського морів.

Нагадаємо, Берегова охорона США затримала на острові Святого Лаврентія штату Аляска двох чоловіків. Вони припливли з Росії човном і сказали, що рятуються від військових.

Раніше Фокус розповідав, що біля берегів Аляски засікли російські та китайські військові кораблі.