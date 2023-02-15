США підняли в повітря винищувачі F-16 через російські літаки біля Аляски, — Sky News

Російські літаки й раніше літали в цьому районі, але після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу стурбовані будь-якою військовою діяльністю РФ біля їхніх кордонів.

Related video

Бойові літаки США підняли в повітря через проліт кількох російських винищувачів і стратегічних бомбардувальників над міжнародним повітряним простором поблизу Аляски. Про це повідомляє видання Sky News.

У повідомленні зазначається, що Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) направило в цей район два винищувачі F-16 для перехоплення.

У заяві NORAD йдеться, що зазначені російські літаки не входили в повітряний простір США і не становили жодної загрози.

Зі свого боку російські військові підтвердили цю інформацію. У РФ заявили, що їхні літаки виконували планові польоти над міжнародними водами, зокрема, у Беринговому морі між Аляскою та Росією.

Російські літаки й раніше літали в цьому районі, але після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу стурбовані будь-якою військовою діяльністю Росії біля їхніх кордонів.

У повідомленні військових США вказується, що повітряні сили перебувають у стані підвищеної боєготовності після того, як у повітряному просторі збили, ймовірно, китайський аеростат.

Нагадаємо, 14 лютого два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків над Польщею і вивели їх за межі зони відповідальності НАТО.

У жовтні минулого року винищувачі ВПС США F-16 засікли і перехопили два стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 поряд з американським штатом Аляска.