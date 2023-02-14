Голландські винищувачі F-35 перехопили військові літаки РФ над Польщею, — ЗМІ

Голландські винищувачі супроводжували російський Іл-20М, який супроводжували два Су-28.

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Два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків над Польщею та вивели їх за межі зони відповідальності НАТО. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що в Мінорони Нідерландів заявили, що спочатку військові помітили невідомий літак, який наблизився до польського кордону з області Калінінграда Росії. Зазначається, що 8 голландських винищувачів голландських F-35 перебувають у Польщі.

У повідомленні відомства сказано, що після впізнання виявилося, що це три літаки: російський Іл-20М, який супроводжували два Су-27. Голландські F-35 супроводжували групу здалеку.

Журналісти заявили, що у міністерства оборони РФ поки що не прокоментували інцидент.

Літак Іл-20

Російський Іл-20 – це розвідувальний літак, який обладнаний РЛС бокового огляду, фотоапаратурою, станціями радіотехнічної розвідки та радіоперехоплення. Іл-20М від вихідного літака Іл-20 відрізняється потужнішими двигунами, а також меншою польотною масою і збільшеною до 5 400 км дальністю польоту.

Су-27

Радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач, який належить до четвертого покоління. Він призначений для завоювання переваги у повітрі, а також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Понад те, може нести тактичні ядерні боєприпаси.

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