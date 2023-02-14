"Доведеться брати провину на себе": експерт розповів, від якого рішення залежить доля Путіна

За словами аналітика, Путін побоюється, що українські сили зможуть деокупувати Запорізьку та Херсонську області, аби підійти до Криму. Проте Луганська та Донецька області вже стали метою так званої "СВО".

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Президент РФ Володимир Путін стоїть перед складним вибором, який може визначити його політичну долю. Йдеться про те, який окупований регіон України захищатиме – Донбас чи південь. Про це заявив директор з міжнародних справ Університету Нью-Хейвена Метью Шмідт у коментарі Newsweek.

За словами експерта, Путін побоюється, що українські сили зможуть деокупувати Запорізьку та Херсонську області, аби підійти до Криму. Проте Донбас, Луганська та Донецька області вже стали метою так званої "СВО".

Шмідт заявив, що якщо Путін ризикуватиме Кримом, то він ризикуватиме своїм президентством.

"Він використав Крим як основу у своїх промовах, які виправдовують війну", — зазначив фахівець.

Експерт упевнений, що невірний вибір загрожує Путіну найбільшим стратегічним провалом у війні проти України. Реакція у відповідь буде занадто сильною для нього, щоб був хоч невеликий шанс з нею впоратися.

Аналітик зазначив, що за рік після початку повномасштабної війни Путін зміг уникнути в очах росіяни вини за військові провали на фронті. Однак інформація, що дійшла до російської громадськості про те, що РФ втратила ще один регіон, може бути руйнівною для Кремля.

"Питання в тому, чи неможливо буде виправити такий великий провал і чи доведеться Путіну брати провину на себе", — сказав Шмідт.

Раніше Фокус писав, що за словами британських журналістів, Путін хоче посіяти хаос у Великій Британії, активізуючи шпигунську мережу. Журналісти стверджують, що вони отримали електронні листи від джерел, близьких до Кремля. Там роблять ставку на вербування агентів, яким пропонуватимуть великі суми готівкою за диверсії.

Ще повідомлялося, що Путін після початку війни в Україні пересів на бронепоїзд за мільярд рублів. За інформацією журналістів, працівникам РЖД тепер доводиться постійно коригувати розклад поїздів, щоб Путін міг здійснювати поїздки без зупинок і на максимальній швидкості.

Також нагадаємо, що в Росії засекретили документи про походи Путіна до лікарів. Журналісти знайшли докази того, який діагноз може мати президент Росії. Він регулярно обстежується в одного і того ж лікаря.