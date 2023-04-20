"Выполняли задание": истребители США перехватили два российских Ту-95 возле Аляски

По данным Североамериканского командования воздушно-космической обороны, стратегические бомбардировщики РФ находились в опознавательной зоне ПВО США.

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В понедельник, 17 апреля, в США обнаружили и перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Об этом идет речь в пресс-релизе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD) от 19 апреля.

"Самолеты NORAD, в том числе истребители F-16, истребители F-22, KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS, выполняли задание", — говорится в источнике.

В ведомстве отмечают, что российские самолеты пребывали в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Подобные инциденты периодически случаются и не считаются угрозой или провокацией.

Два российских Ту-95 перехвачены возле Аляски

Сообщается, что с 2007 года США ежегодно совершали по 6-7 перехватов российской авиации.

В NORAD занимаются отслеживанием и опознанием всех военных самолетов, обнаруженных в американской зоне ПВО. Для этого приходится задействовать спутники, наземные и бортовые радары, а также истребители.

"Мы по-прежнему готовы использовать ряд вариантов ответа в защиту суверенитета Северной Америки и Арктики", — заявили в NORAD.

Напомним, что 12 апреля появилась информация о выведении из эксплуатации штурмовиков A-10C Thunderbolt II на авиабазе Муди в штате Джорджия. Американские военные уже списали первый штурмовик A-10 Thuderbolt II.

Ранее, 4 апреля, мы сообщали о том, что три американские компании объединятся для участия в тендере на следующий командно-штабной самолет ВМФ США, который предназначен для использования в случае ядерной войны.

Еще мы писали о том, что Военно-воздушные силы США стремятся сократить и без того небольшой парк истребителей F-15E Strike Eagle до 2030 года. Такое решение связывают с переориентацией расходов.