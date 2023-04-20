"Виконували завдання": винищувачі США перехопили два російські Ту-95 біля Аляски

За даними Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони, стратегічні бомбардувальники РФ перебували у розпізнавальній зоні ППО США.

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У понеділок, 17 квітня, в США виявили та перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Про це йдеться у пресрелізі Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD) від 19 квітня.

"Літаки NORAD, у тому числі винищувачі F-16, винищувачі F-22, KC-135 Stratotankers та E-3 AWACS, виконували завдання", — йдеться в джерелі.

У відомстві зазначають, що російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі та не заходили до суверенного повітряного простору США чи Канади. Такі інциденти періодично трапляються і вважаються загрозою чи провокацією.

Два російські Ту-95 перехоплені біля Аляски

Повідомляється, що з 2007 року США щороку робили по 6-7 перехоплень російської авіації.

У NORAD займаються відстеженням та упізнанням усіх військових літаків, виявлених в американській зоні ППО. Для цього доводиться залучити супутники, наземні та бортові радари, а також винищувачі.

"Ми, як і раніше, готові використовувати низку варіантів відповіді на захист суверенітету Північної Америки та Арктики", — заявили в NORAD.

Нагадаємо, що 12 квітня з'явилася інформація про виведення з експлуатації штурмовиків A-10C Thunderbolt II на авіабазі Муді у штаті Джорджія. Американські військові вже списали перший штурмовик A-10 Thuderbolt II.

Раніше, 4 квітня, ми повідомляли про те, що три американські компанії об'єднаються для участі у тендері на наступний командно-штабний літак ВМФ США, який призначений для використання у разі ядерної війни.

Ще ми писали про те, що Військово-повітряні сили США прагнуть скоротити й без того невеликий парк винищувачів F-15E Strike Eagle до 2030 року. Таке рішення пов'язують із переорієнтацією витрат.