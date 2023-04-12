Після 14 125 годин польоту: в ВПС США почали списувати штурмовики А-10 Warthrog (фото)

В Штатах почали процес відмови від легендарних літаків A-10. Військові вважають, що він вже не здатний простояти сучасним засобам ППО.

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На авіабазі Муді в штаті Джорджія почали виводити з експлуатації штурмовики A-10C Thunderbolt II. Один з літаків з 23-ї винищувальної групи здійснив свій останній виліт. Про це повідомляє Defense Brief.

Після 43 років служби та 14 125 годин у 23-ї винищувальній групі американські військові списали перший штурмовик A-10 Thuderbolt II. Свою нову домівку літак отримає в пустелі Аризона, де його прийме 309-а аерокосмічна ескадрилья технічного обслуговування та відновлення. А-10 буде там на зберіганні зі збереженням якомога більшої кількості запчастин. Їх за потреби будуть брати для відновлення тих літаків, які ще в строю.

Згідно з планом ВПС США, A-10 Warthrog будуть виведені з експлуатації до 2029 року, якщо Конгрес дозволить списувати літаки в необхідній кількості. Військові вже не перший рік стверджують, що через низьку швидкість польоту штурмовик не зможе витримати бій з сучасними засобами ППО. Тому ВПС США намагаються списати літаки ще з 2015 року.

"Сумно бачити, що цей літак завершує свою службу в Сполучених Штатах. Тисячі військовослужбовців літали або працювали на цьому літаку; це буде останній раз, коли він здійснить політ і виконає свої завдання. Я маю честь бути частиною цієї історії літаків, як і багато хто до мене", — каже капітан Кевін Домінг, льотчик А-10.

Нагадаємо, 10 березня, що ВПС США хочуть відмовитись від А-10 через 6 років.

28 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україні потрібні штурмовики А-10 та гелікоптери Apache.