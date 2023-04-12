После 14 125 часов полета: в ВВС США начали списывать штурмовики А-10 Warthrog (фото)

В Штатах начали процесс отказа от легендарных самолетов A-10. Военные считают, что он уже не способен простоять современным средствам ПВО.

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На авиабазе Муди в штате Джорджия начали выводить из эксплуатации штурмовики A-10C Thunderbolt II. Один из самолетов из 23-й истребительной группы совершил свой последний вылет. Об этом сообщает Defense Brief.

После 43 лет службы и 14 125 часов в 23 истребительной группе американские военные списали первый штурмовик A-10 Thuderbolt II. Свой новый дом самолет обретет в пустыне Аризона, где его примет 309-я аэрокосмическая эскадрилья технического обслуживания и восстановления. А-10 будет на хранении с сохранением как можно большего количества запчастей. Их по необходимости будут брать для восстановления тех самолетов, которые еще в строю.

Согласно плану ВВС США, A-10 Warthrog будут выведены из эксплуатации до 2029 года, если Конгресс позволит списывать самолеты в необходимом количестве. Военные уже не первый год утверждают, что из-за низкой скорости полета штурмовик не сможет выдержать бой с современными средствами ПВО. Поэтому ВВС США пытаются списать самолеты еще с 2015 года.

"Грустно видеть, что этот самолет завершает свою службу в Соединенных Штатах. Тысячи военнослужащих летали или работали на этом самолете; это будет последний раз, когда он совершит полет и выполнит свои задачи. Я имею честь быть частью этой истории самолетов, как и многие ко мне", — говорит капитан Кевин Доминг, летчик А-10.

Напомним, 10 марта, что ВВС США хотят отказаться от А-10 через 6 лет.

28 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине нужны штурмовики А-10 и вертолеты Apache.