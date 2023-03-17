ВПС США вдвічі скоротять флот одних із найпопулярніших винищувачів F-15E Strike Eagle

Нині на озброєнні Військово-повітряних сил перебуває 218 винищувачів F-15E Strike Eagle, які продовжують виконувати велику кількість бойових завдань, включаючи оборону сил союзників у Сирії.

Related video

Військово-повітряні сили США прагнуть скоротити і так невеликий парк винищувачів F-15E Strike Eagle до 2030 року. Про це повідомляє The War Zone.

Винищувачі F-15E є одними з найбільш затребуваних літаків в строю ВПС США завдяки поєднанню швидкості, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостей. Нині армія має на озброєнні 218 літаків Strike Eagle, а хочуть списати 119 машин до 2028 фінансового року. Таке рішення пов'язують із переорієнтацією витрат.

F-15E має великий арсенал зброї

Нині винищувачі F-15E пропонують найбільшу дальність польоту, чому сприяє пара конформних паливних баків і вантажопідйомність. Також на озброєнні він має різноманітний арсенал, включно з ядерною гравітаційною бомбою B61-12. У виданні зазначають, що потенційно Strike Eagle може стати носієм гіперзвукових ракет.

Окрім цього літак має ефективний радар AN/APG-82 1, а ВПС працюють над впровадженням у нього нової системи живучості Eagle, яка запропонує поліпшену ситуаційну обізнаність і посилення радіоелектронної боротьби. Зазначається, що саме F-15E є "робочою конячкою" Військово-повітряних сил. Їх використовували на різних театрах військових дій: Афганістан, Ірак, Сирія та Лівія. У Сирії літаки продовжують експлуатувати для швидкого реагування на загрози.

Заправка винищувача F-15E

Наразі у ВПС США не виділили конкретного літака для заміни Strike Eagle. Тому у виданні називають декілька варіантів заміни — F-35, F-15EX Eagle II, F-15C, або перспективним винищувачем 6 покоління в межах програми NGAD.

Нагадаємо, 10 березня ЗМІ писали, що у США хочуть відмовитися від штурмовиків A-10 Thunderbolt II до 2028 року.

14 березня стало відомо, що ВПС США мають намір списати десятки винищувачів 5 покоління F-22 Raptor. Загалом планують вивести з експлуатації 310 повітряних суден.