ВВС США вдвое сократят флот одних из самых востребованных истребителей F-15E Strike Eagle

Ныне на вооружении Военно-воздушных сил находится 218 истребителей F-15E Strike Eagle, которые продолжают выполнять множество боевых задач, включая оборону сил союзников в Сирии.

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Военно-воздушные силы США стремятся сократить и без того небольшой парк истребителей F-15E Strike Eagle до 2030 годов. Об этом сообщает The War Zone.

Истребители F-15E являются одними из самых востребованных самолетами в строю ВВС США благодаря сочетанию скорости, дальности полета, грузоподъемности и другим возможностям. Ныне армия имеет на вооружении 218 самолетов Strike Eagle, а списать хотят 119 машин к 2028 финансовому году. Такое решение связывают с переориентацией расходов.

F-15E обладает большим арсеналом оружия

Ныне истребители F-15E предлагают наибольшую дальность полета, чему способствует пара конформных топливных баков и грузоподъемность. Также на вооружении он имеет разнообразный арсенал, включая ядерную гравитационную бомбу B61-12. В издании отмечают, что потенциально Strike Eagle может стать носителем гиперзвуковых ракет.

Кроме этого самолет имеет эффективный радар AN/APG-82 1, а ВВС работают над внедрением в него новой системы живучести Eagle, которая предложит улучшенную ситуационную осведомленность и усиление радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что именно F-15E является "рабочей лошадкой" Военно-воздушных сил. Их использовали на разных театрах военных действий: Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия. В Сирии самолеты продолжают эксплуатировать для быстрого реагирования на угрозы.

Заправка истребителя F-15E

На данный момент в ВВС США не выделили конкретного самолета для замены Strike Eagle. Поэтому в издании называют несколько вариантов замены — F-35, F-15EX Eagle II, F-15C или же перспективным истребителей 6 поколения в рамках программы NGAD.

Напомним, 10 марта СМИ писали, что в США хотят отказаться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II к 2028 году.

14 марта стало известно, что ВВС США намерены списать десятки истребителей 5 поколения F-22 Raptor. Всего планируют вывести из эксплуатации 310 воздушных суден.