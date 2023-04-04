На озброєнні у США з'явиться новий літак "судного дня": що про нього відомо

За даними ЗМІ, командно-штабний літак ВМФ США E-XX замінить собою E-6B Mercury і використовуватиметься у разі ядерної війни.

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Американські компанії Northrop Grumman, Skunk Works Lockheed Martin та Raytheon Intelligence and Space об'єднаються для участі у тендері на наступний командно-штабний літак ВМФ США, який призначений для використання у разі ядерної війни. Про це пише видання Defense News.

"E-XX замінить парк ВМС з 16 літаків E-6B Mercury, які виконують місію, яку ВМС називають TACAMO, що означає "Візьми на себе відповідальність і висувайся", яка дозволяє президенту, міністру оборони та іншим національним лідерам бути на зв'язку та керувати силами, такими як підводні човни з ядерними ракетами", — йдеться у публікації.

Представник Northrop Grumman Генрі Сір зазначив, що у ВМФ ухвалили рішення використовувати як платформу для нового повітряного судна військово-транспортний літак Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules з подовженим на 15 футом корпусом.

На запит ВМС США, E-XX буде оснащений низькочастотною радіосистемою Collins Aerospace. У Northrop очікують, що ВМС повідомлять про свої вимоги до нового літака протягом найближчих місяців.

Передбачається, що в E-XX не буде впроваджено суттєво нових технологій, оскільки у ВМС мають намір перейти на нові літаки в короткі терміни. Генрі Сір вважає, що місія TACAMO має надто велике значення, щоб експериментувати з інноваціями.

"У сфері зв'язку для управління ядерними об'єктами важливіше діяти правильно у 100% випадків, ніж, можливо, йти на невеликий ризик при розробці нових технологій", — заявив Сір.

Нагадаємо, що 4 квітня в компанії L3Harris заявили про підготовку Військово-повітряних сил США до запуску літака радіоелектронної боротьби EC-37B Compass Call, здатного "глушити" зв'язок та радари супротивників на великій відстані.

Ще ми писали про те, що за даними Military Times від 31 березня, винищувачі F-35 ВПС США, які базуються в Східній Європі, здійснювали вильоти для збору розвідданих щодо запусків російських ракет класу "земля-повітря".