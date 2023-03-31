Найкращий полігон для літаків: як ВПС США застосовують новітні F-35 у Східній Європі.

Крило винищувачів F-35, яке базується у Східній Європі, здійснювало вильоти для збору розвідданих стосовно запусків російських ракет класу "земля-повітря". Командир крила Крейг Андрле пояснив, що ця інформація допоможе в майбутньому в разі військового протистояння США з Росією або Китаєм.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року східний фланг НАТО став ідеальним полігоном для випробувань F-35 Lightning II. Винищувачі збирають розвідувальну інформацію та поповнюють електронну базу даних щодо пусків російських ракет "земля-повітря", щоб скласти картку для керівництва операціями НАТО. Про це розповів командир 388 винищувального крила полковник Крейг Андрле, повідомляє Military Times.

"Ми не перетинали кордон. Ми нічого не обстрілювали і нічого не скидали. Але винищувач завжди проводить розвідку, збирає інформацію. І він робив це дуже, дуже добре", — пояснив Андрле, додавши, що у випадку, якщо ситуація перекинеться на країни НАТО, дані суттєво посилять операції військових.

Ця місія дала ВВС можливість відточити свій новий підхід до розгортання своїх сил за короткий термін. Вона також продемонструвала прогрес у здатності F-35 підтримувати зв'язок з об'єднаними силами та швидко адаптуватися до нерозпізнаних загроз. І це дало нове розуміння того, чого ще не вистачає винищувачам F-35, оскільки військові експерти попереджають про майбутні бої з Росією чи Китаєм.

Полковник зазначив, що F-35 призначено для блокування та знищення засобів ППО, які можуть збити літаки союзників, тому їхнє завдання — прокладати шлях іншим літакам на ворожу територію. Вони також поглинають електронні випромінювання від довколишніх радарів, щоб скласти картину дружніх та недружніх сил у цьому районі. За словами Андрле, американські льотчики під час польотів у Східній Європі бачили ці погрози в Україні та російському Калінінграді.

Літаки F-35 змогли виявити та ідентифікувати місця встановлення ракет класу "земля-повітря" та передати цю інформацію решті членів коаліції, зізнався полковник.

Військовий звернув увагу, що під час вильотів американські льотчики зустрічалися в небі з білоруськими винищувачами, які також займалися збиранням розвідданих.

"Вони роблять те саме, що і ми. Ми просто дивилися один на одного... Жодної прямої взаємодії й нічого непрофесійного з обох боків", — розповів один із льотчиків F-35.

За підсумками цих вильотів фахівці дійшли висновку, що назрівають деякі зміни. Зокрема, очікуються два оновлення апаратного та програмного забезпечення, що знаходяться в розробці в Lockheed Martin, відомі як Technology Refresh 3 і Block 4. Без цих покращень F-35 не зможе нести безліч сучасних крилатих ракет і засобів протиповітряної оборони, підкреслив Андрле.

Раніше повідомлялося, що, на думку спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, Україна в перспективі може розраховувати на надання винищувачів 5-го покоління F-35. За його словами, перед цим має пройти перехідний період, тому питання з постачанням F-16 однозначно вирішиться.