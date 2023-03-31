Лучший полигон для самолетов: как ВВС США применяют новейшие F-35 в Восточной Европе

Крыло истребителей F-35, которое базируется в Восточной Европе, совершало вылеты для сбора разведданных касаемо запусков российских ракет класса "земля-воздух". Командир крыла Крейг Андрле пояснил, что эта информация поможет в будущем в случае военного противостояния СЩА с Россией или Китаем.

Related video

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, восточный фланг НАТО стал идеальным полигоном для испытаний F-35 Lightning II. Истребители собирают разведывательную информацию и пополняют элеткронную базу данных относительно пусков российских ракет "земля-воздух", чтобы составить карту для руководства операциями НАТО. Об этом рассказал командир 388-го истребительного крыла полковник Крейг Андрле, сообщает Military Times.

"Мы не пересекали границу. Мы ничего не обстреливали и ничего не сбрасывали. Но истребитель всегда проводит разведку, собирает информацию. И он делал это очень, очень хорошо", — пояснил Андрле, добавив, что в случае, если ситуация перекинется на страны НАТО, данные существенно усилят операции военных.

Эта миссия дала ВВС возможность отточить свой новый подход к развертыванию своих сил в короткие сроки. Она также продемонстрировала прогресс в способности F-35 поддерживать связь с объединенными силами и быстро адаптироваться к нераспознанным угрозам. И это дало новое понимание того, чего еще не хватает истребителям F-35, поскольку военные эксперты предупреждают о будущих боях с Россией или Китаем.

Полковник отметил, что F-35 предназначены для блокирования и уничтожения средств ПВО, которые могут сбить самолеты союзников, поэтому их задача — прокладывать путь другим самолетам на вражескую территорию. Они также поглощают электронные излучения от близлежащих радаров, чтобы составить картину дружественных и недружественных сил в этом районе. По словам Андрле, американские летчики во время полетов в Восточной Европе видели эти угрозы в Украине и российском Калининграде.

Самолеты F-35 смогли обнаружить и идентифицировать места установки ракет класса "земля-воздух" и передать эту информацию остальным членам коалиции, признался полковник.

Военный обратил внимание, что во время вылетов американские летчики встречались в небе с белорусскими истребителями, которые тоже занимались сбором разведданных.

"Они делают то же самое, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга… Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", — рассказал один из летчиков F-35.

По итогам этих вылетов специалисты пришли к выводу, что назревают некоторые изменения. В частности ожидаются два обновления аппаратного и программного обеспечения, находящиеся в разработке в Lockheed Martin, известные как Technology Refresh 3 и Block 4. Без этих улучшений F-35 не сможет нести множество современных крылатых ракет и средств противовоздушной обороны, подчеркнул Андрле.

Ранее сообщалось, что по мнению спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, Украина в перспективе может рассчитывать на предоставление истребителей 5-го поколения F-35. По его словам, перед єтим должен пройти переходной период, поєтому вопрос с поставками F-16 однозначно решится.