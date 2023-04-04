ВПС США отримають покращені літаки РЕБ: як вони "задавлять" Росію та Китай

Нові EC-37B замінять проблемні EC-130H і дозволять американським військам "глушити" зв'язок та радари противників на великій відстані.

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Військово-повітряні сили США готуються запустити у небо перший літак радіоелектронної боротьби EC-37B Compass Call. Про це пише видання Defence Blog, посилаючись на прес-реліз виробника L3Harris.

EC-37B розроблений спільними зусиллями компаній L3Harris Technologies, BAE Systems та Gulfstream, які незабаром обіцяють поставити перші літаки ВПС США. Найближчим часом інженери мають намір здійснити перший політ, щоб випробувати можливості нової моделі. Вона має замінити застарілі літаки радіоелектронної боротьби EC-130H.

EC-37B побудований на основі цивільного літака Gulfstream G550, але призначений для військових потреб. Американські військові розраховують отримати літак, який можна повноцінно використовувати в польових умовах без необхідності постійного технічного обслуговування депо, як того вимагають EC-130H. У порівнянні зі старою моделлю, платформа Gulfstream G550 має більшу швидкість, витривалість і дальність польоту, що дуже важливо для бойових завдань. Велика "живучість" передбачає, що 10 літаків EC-37B забезпечать таку ж потужність РЕБ, як 14 EC-130H, дуже вимогливих в обслуговуванні.

Творці обіцяють ВПС США літак із покращеними можливостями для придушення радарів раннього попередження, а також боротьби з ворожими радіоелектронними перешкодами. Система Compass Call пригнічує зв'язок супротивника з командними пунктами та станціями управлінням, порушуючи координацію, необхідну супротивнику управління бойовими силами. Засоби РЕБ необхідні для підтримки тактичних повітряних, надводних і спеціальних сил США та союзників, вони також важливі для придушення протиповітряної оборони противника.

Раніше писали, що ВПС США виділили фінансування на 10 літаків EC-37B для заміни EC-130H, останні були зняті з озброєння через дефекти двигуна. Крім того, армія вирішила позбавитися п'яти ескадрилій наземних електромагнітних штурмовиків EA-18G, які були її головною електромагнітною зброєю.

9 березня представник Міноборони США Джон Шерман заявив, що кошти РЕБ допоможуть перевершити Росію та Китай на полі бою. За словами чиновника, через конфлікти на Близькому Сході американська армія практично не розвивала такі технології, а тому має швидко надолужити втрачене.