ВВС США получат улучшенные самолеты РЭБ: как они "задавят" Россию и Китай

Новые EC-37B заменят проблемные EC-130H и позволят американским войскам "глушить" связь и радары противников на большом расстоянии.

Related video

Военно-воздушные силы США готовятся запустить в небо первый самолет радиоэлектронной борьбы EC-37B Compass Call. Об этом пишет издание Defence Blog, ссылаясь на пресс-релиз производителя L3Harris.

EC-37B разработан совместными усилиями компаний L3Harris Technologies, BAE Systems и Gulfstream, которые вскоре обещают поставить первые самолеты ВВС США. В ближайшее время инженеры намерены совершить первый полет, чтобы испытать возможности новой модели. Она должна заменить устаревшие самолеты радиоэлектронной борьбы EC-130H.

EC-37B построен на основе гражданского самолета Gulfstream G550, но предназначен для военных нужд. Американские военные рассчитывают получить самолет, который можно полноценно использовать в полевых условиях без необходимости постоянного технического обслуживания в депо, как того требуют EC-130H. По сравнению со старой моделью, платформа Gulfstream G550 обладает большей скоростью, выносливостью и дальностью полета, что очень важно для боевых задач. Большая "живучесть" предусматривает, что 10 самолетов EC-37B обеспечивают такую ​​же мощность РЭБ, как 14 EC-130H, весьма требовательных в обслуживании.

Создатели обещают ВВС США самолет с улучшенными возможностями для подавления радаров раннего предупреждения, а также борьбы с вражескими радиоэлектронными помехами. Система Compass Call нарушает связь противника с командными пунктами и станциями управлением, нарушая координацию, необходимую противнику для управления боевыми силами. Средства РЭБ необходимы для поддержки тактических воздушных, надводных и специальных сил США и союзников, они также важны для подавления противовоздушной обороны противника.

Ранее писали, что ВВС США выделили финансирование на 10 самолетов EC-37B для замены EC-130H, последние были сняты с вооружения из-за дефектов двигателя. Кроме того, армия решила избавиться от пяти эскадрилий наземных электромагнитных штурмовиков EA-18G, которые были ее главным электромагнитным оружием.

9 марта представитель Минобороны США Джон Шерман заявил, что средства РЭБ помогут превзойти Россию и Китай на поле боя. По словам чиновника, из-за конфликтов на Ближнем Востоке американская армия практически не развивала такие технологии, а потому должна быстро наверстать упущенное.