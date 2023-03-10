В США назвали военную технологию, которая позволит победить Китай и Россию

Американская армия долгое время не уделяла внимания средствам радиоэлектронной борьбы, а теперь стремится как можно быстрее их усилить, учитывая опыт войны в Украине.

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США должны усилить свои технологии радиоэлектронной борьбы, чтобы превзойти Россию, Китай и другие страны в будущем. Об этом директор по информационным технологиям Министерства обороны Джон Шерман 9 марта заявил на слушании Конгресса по вопросам обороны в цифровую эпоху, передает Defence News.

Во время речи представитель Пентагона отметил, что США переходят от боевых действий на Ближнем Востоке к противостоянию с мировыми державами по всему миру. В случае конфликта с Китаем или Россией, вероятно, будут задействованы цифровые технологии, такие как "глушение", "спуфинг" (подмена сигналов, — ред.) и хакерские атаки. Чтобы противостоять им, США должны подготовить средства, которые позволят доминировать в электромагнитном спектре.

По словам Шермана, возможности страны в сфере радиоэлектронной борьбы значительно ослабли со времен холодной войны, поскольку американцы сделали ставку на борьбу с терроризмом. Теперь же Россия активно использует средства РЭБ на войне в Украине, поэтому американцам нужно как можно быстрее увеличить собственный потенциал.

"Мы видим, что службы начинают восстанавливать средства радиоэлектронной борьбы и другие возможности, чтобы отбросить врага и обеспечить связь между младшим командным звеном и солдатами", — подчеркнул чиновник.

Военные используют электромагнитный спектр для связи, наведения оружия и ситуационной осведомленности, а средства РЭБ — для обнаружения, обмана или уничтожения электронного оборудования, например такого, которое содержат беспилотники. Армия и ВВС США в последние годы позволили этим технологиям "атрофироваться", и лишь в 2022 году заключили крупные контракты с компаниями Lockheed Martin и General Dynamics Missions Systems на поставку современных наземных систем для радиоэлектронной борьбы и разведки.

Ранее украинский инженер и военный Сергей Флэш рассказал, какие средства РЭБ Россия использует на передовой. В конце января россияне начали активно применять переносные и окопные комплексы, которые сбивают украинские дроны.

Позже разведка заметила на фронте новую российскую РЛС "Репейник". Они могут обнаруживать и "глушить" украинские БПЛА направленным излучением на расстоянии 2-3 км.