У США назвали військову технологію, яка дозволить перемогти Китай та Росію

Американська армія довгий час не приділяла уваги засобам радіоелектронної боротьби, а тепер прагне якнайшвидше їх посилити з огляду на досвід війни в Україні.

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США мають посилити свої технології радіоелектронної боротьби, щоб перевершити Росію, Китай та інші країни у майбутньому. Про це директор з інформаційних технологій Міністерства оборони Джон Шерман 9 березня заявив на слуханні Конгресу з питань оборони у цифрову епоху, передає Defence News.

Під час промови представник Пентагону зазначив, що США переходять від бойових дій на Близькому Сході до протистояння зі світовими державами по всьому світу. У разі конфлікту з Китаєм чи Росією, ймовірно, будуть задіяні цифрові технології, такі як "глушіння", "спуфінг" (підміна сигналів, ред.) та хакерські атаки. Щоб протистояти їм, США мають підготувати засоби, які дозволять домінувати в електромагнітному спектрі.

За словами Шермана, можливості країни у сфері радіоелектронної боротьби значно послабшали з часів холодної війни, оскільки американці зробили ставку на боротьбу з тероризмом. Тепер Росія активно використовує засоби РЕБ на війні в Україні, тому американцям потрібно якнайшвидше збільшити власний потенціал.

"Ми бачимо, що служби починають відновлювати засоби радіоелектронної боротьби та інші можливості, щоб відкинути ворога та забезпечити зв'язок між молодшою командною ланкою та солдатами", — наголосив чиновник.

Військові використовують електромагнітний спектр для зв'язку, наведення зброї та ситуаційної обізнаності, а засоби РЕБ – для виявлення, обману або знищення електронного обладнання, наприклад, такого, що містять безпілотники. Армія та ВПС США в останні роки дозволили цим технологіям "атрофуватися", і лише у 2022 році уклали великі контракти з компаніями Lockheed Martin та General Dynamics Missions Systems на постачання сучасних наземних систем для радіоелектронної боротьби та розвідки.

Раніше український інженер та військовий Сергій Флеш розповів, які засоби РЕБ Росія використовує на передовій. Наприкінці січня росіяни почали активно застосовувати переносні та окопні комплекси, які збивають українські дрони.

Пізніше розвідка помітила на фронті нову російську РЛС "Реп'ях". Вона може виявляти та "глушити" українські БПЛА спрямованим випромінюванням на відстані 2-3 км.