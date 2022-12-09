Невидимий фронт. Боротися та перемагати в електромагнітному спектрі

На досвіді бойових дій США не інвестували значних коштів у радіоелектронну боротьбу. Однак у Китаї та РФ це визначили однією зі складових у своїх військових доктринах. Тому Штатам треба змінюватися.

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Система Starlink відіграла вирішальне значення для бойових дій в Україні, коли цілком успішно протистояла російським електромагнітним атакам. Колись американські військові домінували в цій галузі, але через брак інвестицій і багато років виконання місій ближньої авіаційної підтримки в Іраку й Афганістані навички США атрофувалися. Здібності Starlink справили враження на багатьох командирів. Однак ця ідея не є новою. Виступаючи на конференції Асоціації ВПС із повітряного, космічного та кіберпростору 2021 року, генерал Марк Келлі, командувач бойових операцій ВПС, сказав: "Якщо ми програємо війну в електромагнітному спектрі, то втратимо й панування в повітрі, і втратимо його швидко".

Фокус переклав статтю Джона Крістіансона про те, яке значення має електромагнітний спектр для війни.

Електромагнітний спектр є найважливішою складовою американської та західної повітряної потужності — деякі навіть називають боротьбу за панування d ньому новою космічною гонкою. Така підвищена увага відображена в Стратегії переваги в електромагнітному спектрі Міністерства оборони до 2020 року та відповідних стратегіях інших відомств. Незважаючи на це, об'єднані сили не вкладаються в можливості для забезпечення домінування в електромагнітному спектрі. Особливо гостро це проявляється в повітряній сфері, де американські військові вкладають у спектр менше коштів, ніж противники, які прагнуть звести нанівець методи планування та ведення воєн Сполученими Штатами.

[ + – ] Об'єднані сили не вкладаються в можливості для забезпечення домінування в електромагнітному спектрі

Як Російська Федерація, так і Китайська Народна Республіка вкладають ресурси в боротьбу з американськими перевагами в електромагнітному спектрі. Ці інвестиції спрямовані на виявлення малопомітних винищувачів і бомбардувальників та порушення ланцюжків ураження, на які покладаються американські військові під час планування перших днів і місяців військових кампаній. Для конкурування з цими противниками американські військові повинні активізувати навчання, щоб реалістично уявляти обстановку в умовах протистояння; підтримувати наявні наступальні можливості електромагнітної війни доти, доки не з'являться нові передові системи; а також прискорити розробку нових систем, щоб позбавити ворога маневру в електромагнітному спектрі.

Визначення проблеми

Електромагнітний спектр визначається як увесь частотний спектр випромінюваної енергії, що включає:

радіохвилі;

мікрохвилі;

інфрачервоне випромінювання;

видиме світло;

іонізуюче випромінювання.

Увесь спектр застосовується для військових цілей, але деякі ділянки використовуються частіше. Радіо- та мікрохвилі застосовуються для зв'язку та радарів, а інфрачервоний спектр — в основному для наведення зброї.

Міністерство оборони дає набагато ширше визначення електромагнітного спектру, описуючи його як "простір для маневру, необхідний для полегшення управління в оперативному середовищі, що впливає на всі частини [оперативного середовища] та військові операції". Хоча це визначення відображає важливість електромагнітного спектра для військових операцій, воно не пояснює, чим є цей спектр і як він може бути використаний супротивниками США.

Іншими словами, нефахівець, який читає лише визначення електромагнітного спектру в спільній доктрині, знатиме, що це щось важливе, але не зрозуміє, що майже вся військова техніка залежить від нього. Нефахівець навряд чи зрозуміє, що саме противник може зробити в електромагнітному спектрі, щоб загрожувати силам США та союзників. Ця відсутність ясності свідчить про недостатню увагу застосування електромагнітного спектра противниками США.

Китай і Росія мають добре розроблені доктрини електромагнітного спектру, що використовується під час конфлікту. Концепція електромагнітної війни — воєнних дій із використанням електромагнітної та спрямованої енергії для контролю електромагнітного спектру чи атаки на противника — у російських збройних силах називається "радіоелектронною боротьбою".

[ + – ] Станція радіоелектронної боротьби на російському гелікоптері Мі-8 Фото: rg.ru

Ця концепція настільки добре відома в Росії, що серед російських військових поширена приказка: третина сил противника буде виснажена, третина – заглушена, а третина, що залишилася, розвалиться в результаті. Ця ідея присутня у російській військовій думці з часів російсько-японської війни і перетворилася на ключовий компонент російської доктрини інформаційної війни, яка інтегрована з кібер- та іншими методами дезінформації. Нещодавно це було продемонстровано під час конфлікту на Донбасі перед повномасштабним вторгненням у 2022 році. Мета полягає в інтеграції кібервійни та дезінформації для зриву командування та управління противника і, таким чином, обмеження спектру рішень, які противник може прийняти, щоб досягти більш вигідного для російських військ результату.

Хоча російські військові явно не виконали цієї доктрини в Україні і не змогли домогтися навіть тимчасової переваги в повітрі над набагато меншими військово-повітряними силами, поки що зарано робити висновки про причини невдачі російських військових. Проте, є ознаки того, що російські військові вирішили робити ставку на свої електромагнітні можливості. Це не тільки може дати Росії можливість перешкоджати просуванню України та ще більше затягнути війну, а й дозволить їм отримати реальний досвід ведення бойових дій у електромагнітному спектрі, якого не вистачає Сполученим Штатам.

Китай перейняв російську ідею та визнав електромагнітний спектр як область, еквівалентну повітряній, наземній та морській, яку необхідно як захищати, так і використовувати. У 2016 році Китай включив свої сили радіоелектронної боротьби до складу нещодавно створених Сил стратегічної підтримки, поряд із підрозділами кібер- та психологічної війни, щоб краще узгодити їхні зусилля. Це об'єднання стало ключовим кроком у розвитку Китаєм інтегрованої мережевої та електромагнітної війни, або мережевої електромагнітної війни – скоординованого використання електронної, кібер- та інформаційної війни для отримання асиметричної переваги над супротивником шляхом паралізації процесу прийняття його рішень.

Китайська концепція, що визнає електромагнітний спектр як простір для наступальних маневрів з метою атаки на американські комунікації, системи передачі даних та цикли прийняття рішень, у поєднанні з розвитком передових можливостей відмови у доступі до зони бойових дій для запобігання розміщенню сил та утримання американських сил далеко від китайського узбережжя являє собою гримучу суміш, яка ставить американські збройні сили в невигідне становище. В останні роки китайський уряд також розробив і розгорнув пілотовані та безпілотні літаки радіоелектронної боротьби, щоб об'єднати наступальні можливості з передовими ракетними системами ППО.

Втрачена перевага?

Сполучені Штати ніколи не вважали електромагнітний спектр областю ведення бойових дій. У 2015 році Міністерство оборони було близько до того, щоб визначити його як таку, але натомість віддало перевагу кіберпростору. Тим не менш, у 1980-х і 1990-х роках Сполучені Штати ненадовго отримали явну перевагу, засвоївши уроки, отримані під час придушення радянських зенітно-ракетних комплексів у В'єтнамі. Вершиною цього досвіду стало швидке та ефективне знищення інтегрованої системи ППО Іраку під час війни у Перській затоці у 1991 році. Це вдалося зробити за допомогою літаків РЕБ, що засліплюють іракські радари і переривають їхній зв'язок, поки протирадіаційні ракети та зброя класу "повітря-поверхня" використовувалися для придушення або знищення іракських ракет класу "поверхня-повітря". Усі складові системи зональної оборони Іраку були ефективно нейтралізовані.

Однак у наступні десятиліття Сполучені Штати скоротили фінансування платформ та обладнання електромагнітного спектру. Як писав Майк П'єтруха на цьому сайті, "ВПС демонтували неймовірно успішну "тріаду електронного бою", що складається з EF-111A, F-4G та EC-130". F-16 взяв на себе роль протирадіаційних ракет F4-G, але ВПС так і не знайшли заміну своїм EF-111, покладаючись на ВМС, які надали об'єднаним силам додаткові експедиційні EA-6B, а тепер і EA-18G. Корпус морської піхоти також списав свій парк EA-6B без заміни засобів електромагнітних атак. Обладнання, що залишилося, в об'єднаних силах, як правило, аналогове і програмоване, з тривалим часом підготовки для внесення змін при виявленні нової загрози. Поряд із загальною недооцінкою значимості можливостей електромагнітного спектру, це звело нанівець перевагу, яку колись мали американські збройні сили.

[ + – ] EF-111A — одна із складових тріади електронного бою в США

Американські військові мають змінити своє уявлення використання електромагнітних атак об'єднаними силами. Задовго Сполучені Штати розглядали електромагнітні можливості насамперед як оборонні засоби. Основну увагу приділяли захисту літаків, а не атаці противників США в електромагнітному спектрі. Крім того, для того, щоб конкурувати з противниками, США повинні визнати взаємозв'язок між кібер-, інформаційною та електромагнітною війною. У той час як у Стратегії національної оборони кібернетична війна згадується двадцять разів, електромагнітна війна згадується лише один раз, і то зі застарілою термінологією "електронної війни". Така одностороння увага лише до одного аспекту інформаційних операцій необхідно змінити. Сполученим Штатам варто розглядати електромагнітний спектр як критичний простір для маневру, який вони мають використати, щоб здобути перемогу у конфлікті.

Крім того, американські військові вже давно не приділяють особливої уваги тренуванням у повністю ворожій електромагнітній обстановці. Особливо це стосується навчань з повітряного бою. У 1979 році ВПС створили вчення Green Flag, призначені для навчання пілотів діям у повністю ворожому середовищі електромагнітного спектру і включали ескадрильї агресорів, орієнтовані на електромагнітну війну для імітації радянської електронної атаки. Після закінчення холодної війни ця ініціатива згасла, а програма тренувань була поглинута колишніми навчаннями Air Warrior, які взяли собі назву Green Flag та переорієнтувалися на операції з безпосередньої повітряної підтримки та інтеграцію з військовими навчаннями. Повітряні навчання на кшталт Red Flag, як і раніше, включають деякі аспекти ворожого електромагнітного спектру, але це не є основною метою таких заходів, а електромагнітна підготовка спрощується, щоб дозволити пілотам і наземним силам досягти інших цілей. Таким чином, тренування не настільки реалістичні, як могли б бути, і не спрямовані на моделювання найсучасніших загроз, з якими стикаються Сполучені Штати.

Відмова від озброєнь та скорочення бюджету

Відмова від електромагнітної війни та концентрація на інших цілях навчання цілком логічні з огляду на конфлікти, в які були залучені Сполучені Штати після холодної війни. Проте зосередженість на невеликих конфліктах меншої інтенсивності з гарантованою перевагою у повітрі зменшила увагу до висококласних можливостей, необхідних підтримки операцій проти великих держав, як-от Росія чи Китай. У той час як навчання великих сил знову привернули увагу до висококласних можливостей, що відповідають потенційним противникам, здатність вести бойові дії у ворожому електромагнітному спектрі атрофувалася настільки, що американські військові навіть не усвідомлюють необхідність таких навичок.

Хоча останнім часом були досягнуті деякі успіхи в галузі оборонних систем, таких як система пасивно-активного попередження Eagle для F-15, в області наступальної електромагнітної війни мало змінилося. Якщо Сполучені Штати хочуть конкурувати зі своїми противниками в електромагнітному спектрі, об'єднані сили повинні досягти переваги, щоб захистити дружні комунікації, обмін даними та інформацією, а також закрити дружні ланцюги поразки, не даючи противникам робити те саме. Остання частина є ключовою: поки Китай та Росія розробляли потужні наступальні кошти, Сполучені Штати не інвестували у такі наступальні кошти протягом десятиліть.

Декілька керівників Міністерства оборони публічно визнали важливість електромагнітного спектру, але під час обговорень оборонного бюджету командири часто жертвують платформами задля економії коштів. 2022 року ВМС зібралися позбутися п'яти ескадрилій наземних електромагнітних штурмовиків EA-18G – основних наступальних радарних електромагнітних штурмовиків у всьому арсеналі США. Крім того, ВПС виділили фінансування лише на десять літаків радіоелектронної боротьби EC-37B, які мають замінити 14 літаків EC-130H. Ці EC-130H були нещодавно зняті з озброєння через серйозні дефекти двигуна. Як і у випадку з планованою відмовою ВМС від EA-18G, кількість фінансованих EC-37B могла б бути меншою, але протидія Конгресу – та збільшення фінансування, виділеного понад запити військових – дозволило зберегти літаки. Ці дві платформи являють собою єдині на озброєнні США наступальні системи радіоелектронної боротьби з програмованою та відкритою архітектурою. Така архітектура дозволяє швидко перепрограмувати апаратуру на нові методи створення перешкод та використовувати ці методи на різних платформах, не звертаючись за оновленнями до постачальника літака. Найближчою перспективою ці літаки стануть ключовими для протидії противникам Америки з урахуванням темпів технологічного розвитку.

[ + – ] EA-18G потрібно буде замінити через розвиток засобів ППО у противника

EA-18G і EC-37B, незважаючи на всю їхню міць, не є постійним рішенням для потреб Міністерства оборони в галузі радіоелектронної боротьби. Через швидко розвиваються протиповітряної оборони противників ці кошти в кінцевому підсумку доведеться замінити більш сучасними. Навіть у той час, коли триває процес ліквідації чи скорочення запасів наявних коштів, відомства ще не виділили фінансування на розробку майбутніх наступальних засобів радіоелектронної боротьби. Це відкладає розробку нового потенціалу принаймні на десятиліття або більше і створює ризик виникнення прогалин у потенціалі, які можуть виявитися катастрофічними у найближчому конфлікті з противником.

У сценарії європейської війни за участю Росії розгортання зенітно-ракетних комплексів великої дальності в Калінінграді та Білорусі може утримати американські та союзні повітряні сили на відстані, а передові системи радіоелектронної боротьби перервуть зв'язок та передачу даних, необхідних для розробки контрнаступу. Без власної здатності маневрувати і битися в електромагнітному спектрі, що оспорюється, а також зривати російські інтегровані атаки, Сполучені Штати ризикують поступитися перевагою в повітрі і здатністю підтримувати наземні сили. Оборона Прибалтики або інших регіонів на східному фронті НАТО може перетворитися на тривалу наземну битву з незначною підтримкою повітря, аналогічно нинішній ситуації в Україні.

У разі китайського сценарію перспективи ще гірші. При конфлікті в Південно-Китайському морі китайські передові пасивні радари, що використовують відбиту енергію радіосигналів цивільного призначення, можуть звести нанівець переваги технології "стелс", а їх передові ракети класу "земля-повітря" утримають американські повітряні засоби на відстані, на якій вони будуть неефективні. Тим часом наступальні системи радіоелектронної боротьби повітряного базування китайських збройних сил можуть посіяти хаос в американському командуванні та управлінні. Однак ця китайська система залежить від мережевих можливостей та здатності обмінюватися сигнальними та частковими даними в рамках більшої системи для створення цілісної повітряної картини. Найбільш ефективною протидією такій системі є наступальний потенціал радіоелектронної боротьби, здатний розірвати ці зв'язки – той самий тип потенціалу, якого Міністерство оборони намагається позбутися.

Висновок

Росіяни та китайці витратили більшу частину двох десятиліть на розробку оборонних систем, здатних позбавити США традиційних переваг у електромагнітному спектрі. Ця нова реальність впливає на все – від того, як військові розгортають та підтримують бойові сили, до того, як усі ці сили спілкуються та координують одна з одною. Об'єднаним силам необхідно узгодити свої дослідження, розробки, випробування та впровадження потенціалу із цим загальним розумінням. Це звучить інтуїтивно зрозуміло, але при виборі між покупкою системи, яка покращує оборонний комплекс електромагнітної боротьби однієї платформи, та інвестиціями в систему, яка може підвищити наступальні можливості будь-якої платформи, на яку вона встановлюється, та зробити внесок у ширшу мережу спільної електронної війни, Міністерство оборони має віддати пріоритет останній варіант. Однак доки такий розподілений, спільний потенціал радіоелектронної боротьби не буде розроблений, ВМС повинні підтримувати достатню кількість EA-18G, а ВПС повинні зробити те ж саме з EC-37B. Це найкращі на сьогоднішній день засоби для ведення бойових дій в електромагнітному спектрі та підриву здатності противника маневрувати там на власний розсуд. Крім того, об'єднаним силам слід повернутися до тренувань в умовах повного протистояння, зосередившись на реалістичних навчальних сценаріях та інвестуючи у висококласніші імітації загроз, з якими можуть зіткнутися Сполучені Штати.

У міру того як інші великі держави розширюють свої можливості в електромагнітному спектрі, збройні сили США ризикують втратити свою перевагу. Збройні сили повинні бути в першу чергу організовані, навчені та оснащені, щоб боротися та перемагати у спектрі. Електромагнітний спектр є критично важливим інструментом для всіх інших аспектів спільних операцій, що особливо відбуваються в повітряній та космічній сферах. Без конкретних кроків, зроблених зараз чи найближчим часом, Сполучені Штати ризикують опинитися у невигідному становищі чи взагалі швидко програти війну у повітрі.

про автора

Джон Крістіансон – полковник, науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Офіцер із систем озброєння F-15E та радіоелектронної боротьби, який також літав на літаках електромагнітної боротьби EA-6B та EA-18G. Раніше він служив офіцером з радіоелектронної боротьби у Школі озброєнь ВПС США та начальником відділу в Управлінні із забезпечення переваги в електромагнітному спектрі. Висловлені погляди належать автору та не відображають офіційного керівництва чи позиції уряду США, Міністерства оборони чи ВПС США.