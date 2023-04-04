На вооружении у США появится новый самолет "судного дня": что о нем известно

По данным СМИ, командно-штабной самолет ВМФ США E-XX заменит собой E-6B Mercury и будет использоваться в случае ядерной войны.

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Американские компании Northrop Grumman, Skunk Works Lockheed Martin и Raytheon Intelligence and Space объединятся для участия в тендере на следующий командно-штабной самолет ВМФ США, который предназначен для использования в случае ядерной войны. Об этом пишет издание Defense News.

"E-XX заменит парк ВМС из 16 самолетов E-6B Mercury, которые выполняют миссию, которую ВМС называют TACAMO, что означает "Возьми на себя ответственность и выдвигайся", которая позволяет президенту, министру обороны и другим национальным лидерам быть на связи и управлять силами, такими как подводные лодки с ядерными ракетами", — говорится в публикации.

Представитель Northrop Grumman Генри Сир отметил, что в ВМФ приняли решение использовать в качестве платформы для нового воздушного судна военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules с удлиненным на 15 футов корпусом.

По запросу ВМС США, E-XX будет оснащен низкочастотной радиосистемой Collins Aerospace. В Northrop ожидают, что ВМС сообщат о своих требованиях к новому самолету в течение ближайших месяцев.

Предполагается, что в E-XX не будут внедрены существенно новые технологии, так как в ВМС намерены перейти на новые самолеты в краткие сроки. Генри Сир считает, что миссия TACAMO имеет слишком большое значение, чтобы экспериментировать с инновациями.

"В сфере связи для управления ядерными объектами важнее действовать правильно в 100% случаев, чем, возможно, идти на небольшой риск при разработке новых технологий", — заявил Сир.

Напомним, что 4 апреля в компании L3Harris заявили о подготовке Военно-воздушных сил США к запуску самолета радиоэлектронной борьбы EC-37B Compass Call, способного "глушить" связь и радары противников на большом расстоянии.

Еще мы писали о том, что по данным Military Times от 31 марта, истребители F-35 ВВС США, которые базируются в Восточной Европе, совершали вылеты для сбора разведданных касаемо запусков российских ракет класса "земля-воздух".