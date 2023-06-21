С крылатыми и баллистическими ракетами: флот РФ получит "подлодку будущего", — росСМИ

Стратегическая атомная подлодка "Император Александр III" и многоцелевая атомная подлодка "Красноярск" встанут на боевое дежурство к концу года, сообщили пропагандисты.

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После 2037 года новые стратегические атомные подлодки ВС РФ будут призваны заменить подводные крейсеры серии "Борей". Такое заявление сделал гендиректор Центрального КБ морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, передает "РИА Новости".

КБ "Рубин" считается главным российским разработчиком атомных стратегических и неатомных подлодок, как и морских беспилотников. В настоящий момент инженеры КБ разрабатывают проект перспективной подлодки "Арктур".

Гендиректор ЦКБ назвал "Арктур" подлодкой будущего, так как, согласно замыслу, она будет комплектоваться и крылатыми, и баллистическими ракетами.

Подлодка "Арктур"

Более того, к концу 2023 года у российского флота появятся еще две подлодки. По словам Алексея Рахманова, руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), стратегическая атомная подводная лодка "Император Александр III" и многоцелевая атомная подлодка "Красноярск" встанут на боевое дежурство к концу года.

К тому же, по данным российских СМИ, "Красноярск" прошла тестирования в море и достроечные работы планируется завершить согласно графику.

Напомним, что 20 июня президент США Джо Байден назвал реальной угрозу того, что РФ все же решится на ядерный удар из-за войны в Украине. Но глава Белого дома не сообщил, на какие данные разведки он опирается.

Также сообщалось, что в ответ на заявление Байдена нардеп Алексей Гончаренко высказался об идее инициировать в Украине собственную ядерную программу.