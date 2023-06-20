"Готовьтесь к жизни Северной Кореи": эксперт об идее создания ядерной программы в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны лидера РФ Владимира Путина реальна. Нардеп Алексей Гончаренко отреагировал на это предложением начать в Украине собственную ядерную программу. Это необходимо стране, чтобы выжить, считает он, даже если партнеры откажутся поддержать такое решение. Фокус спросил у эксперта Алексея Йижака, действительно ли сегодня Украине необходима собственная атомная бомба.

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В понедельник, 19 июня, президент США Джо Байден во время беседы с группой доноров в Калифорнии заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Владимиром Путиным полностью реальна.

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально", — сказал Байден.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отреагировал на слова Байдена предложением создать в Украине свое ядерное оружие.

"Нужно направить официальный запрос в США о возможности размещения ядерного оружия на территории Украины (почему-то РФ в Беларуси может размещать, а на нашей территории США – нет)", — написал в своем Telegram-канале нардеп.

Если союзники откажут в размещении ядерного оружия, Гончаренко предлагает восстановить ядерную программу в Украине.

"Секретно, не секретно. Введут против нас санкции, не введут. Это не имеет никакой разницы. Нам нужно свое оружие. Если у нас будет ядерное оружие – Россия не ударит. Если не будет – ударит. Эта логика проста, как стена. Мы боремся за выживание. В этой борьбе нет ни норм, ни правил. Единственная задача – выжить", — высказался он.

Нардеп подчеркнул важность заявления Байдена. Он считает, что если поступил такой сигнал, то угроза реальна, а значит нужны ответные меры в виде собственного ядерного оружия.

Вероятность ядерного удара — 3-5%

Алексей Йижак, эксперт Национального института стратегических исследований, считает, что применение Россией ядерного оружия на данный момент остается на уровне 3-5% вероятности.

По мнению эксперта, если Россия решится нанести ядерный удар, то он будет демонстративным. Обязательно в ясную погоду, рядом с каким-то населенным пунктом, возможно в промзоне — чтобы как можно больше людей стали свидетелями "гриба". При этом, по словам Йижака, это будет похоже на взрыв в порту Бейрута в 2020 году, когда взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

"Российские пропагандисты и сам Путин, говоря о ядерном ударе, рисуют перед нами картинку из Хиросимы и Нагасаки, но нет — на самом деле все это будет выглядеть как в Бейруте. Главное в таком демонстративном ударе — большое количество зрителей. Это необходимо, чтобы запугать и Украину, и Запад", — считает Йижак.

При этом он подчеркивает, что Украина не готова иметь собственную атомную бомбу.

"Ядерное оружие — это не только право, но и определенные обязанности. Вот мы видим сейчас страну, которая решила, что ядерное оружие — это лишь право, какой-то "божий дар", который позволяет делать все, что хочешь. В итоге это привело к политическому безумству. Чтобы иметь или хотя частично контролировать ядерное оружие, необходима определенная зрелость политической системы в самой стране. Если этого нет, то ядерное оружие пойдет не на пользу, а только во вред. И это, в частности, касается и Украины", — говорит Фокусу Йижак.

По его мнению, отличным ответом на демонстративный ядерный удар станет поставка Украине 1000 ракет ATACMS. Это будет намного полезнее, чем ядерная программа, которая никак не остановит РФ, а лишь еще больше подбодрит Путина в его действиях, уверен эксперт.

Если у Польши нет, то и у Украины не будет

"Теоретически США действительно способно разместить на территории Украины ядерное оружие. Это может быть водородная бомба B61, настроенная под современные истребители F-35. Или другой носитель — к примеру, европейский Eurofighter Typhoon. Но сейчас даже Польша не может получить ядерный арсенал, потому что в США не видят необходимости в этом. Так что для нас вопрос получения ядерных боеголовок встанет лишь после нанесения РФ первого удара", — говорит эксперт.

Украина может и самостоятельно создать ядерное оружие, но если Киев пойдет на такой шаг, выступив против политической воли своих партнеров, то рискует оказаться в одной компании с Ираном и Северной Кореей, подчеркивает Йижак.

"Мне кажется, что слова Алексея Гончаренко очень похожи на призывы российского политолога Сергея Караганова. Он предложил РФ применить ядерное оружие, несмотря ни на что. Даже если весь мир будет против, даже если Китай с Индией не поддержат, Путин все равно, по мнению Караганова, должен нанести удар первым, чтобы все вокруг боялись. Вот Гончаренко сейчас предлагает что-то похожее. Такие разговоры точно не гарантируют нам безопасность", — считает эксперт.

В том случае, если Украина самостоятельно, вопреки воле партнеров, начнет ядерную программу, то украинцы в ближайшие 20 лет будут жить как в Северной Корее, подчеркивает он.

Напомним, по словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, в Кремле понимают, что применение смертоносного оружия навсегда лишит власти Владимира Путина, но отбрасывать этот риск не стоит.