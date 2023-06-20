"Угроза всегда существует": в ГУР рассказали, может ли РФ нанести ядерный удар по Украине

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в Кремле понимают, что применение смертоносного оружия навсегда лишит власти Владимира Путина, но отбрасывать этот риск не стоит. Украина вместе со всем миром следит за ситуацией.

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Ядерный шантаж со стороны Российской Федерации продолжается и угроза для всего мира, в частности Украины, существует постоянно. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, есть ли в итоге риск применения смертоносного оружия Кремля, сообщает "РБК-Украина" 20 июня.

По его словам, Россия неоднократно подтверждала свой статус государства-террориста. Они регулярно совершают террористические акты, военные преступления и сейчас усердно занимаются ядерным шантажом, поэтому ожидать от противника можно всего.

"Путинская Россия — это государство-террорист, обладающее ядерным оружием — стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают", — говорится в сообщении.

С другой стороны, как отметил Андрей Юсов, сейчас нельзя говорить о том, что опасности стали больше и Российская Федерация может применить вскоре ядерное оружие. Украинская разведка следит за ситуацией.

Даже если бы это произошло, для оккупантов на поле боя ничего не изменилось бы, а вот президент РФ Владимир Путин потерял бы свою власть.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской федерации мы сможем только тогда, когда вопросы ядерного вооружения в РФ будут находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 20 июня сообщалось, что РФ намерена удерживать тактическое ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе. Аналитики из ISW отмечают, что развертывание ЯО в соседнем государстве не окажется влияния на боевые действия в Украине.