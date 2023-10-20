ВМФ Іспанії виявили російський підводний човен і буксир: військові відреагували

За даними Міноборони Іспанії, підводний човен і буксир ВМФ Росії йшли через західну частину Середземного моря і наблизилися до виключної економічної зони країни.

Related video

У середу, 11 жовтня, корабель Військово-морських сил Іспанії Rayo перехопив підводний човен класу "Кіло II" і буксир "Сергей Балк", що належать Російській Федерації. Про це пише газета El Mundo з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Rayo виявив об'єкти поблизу виключної економічної зони Іспанії та почав слідувати за ними на південь від Балеарських островів.

Повідомляється, що підводний човен і буксир прямували транзитом через західну частину Середземного моря, проте не увійшли в іспанські територіальні води. Військовий корабель супроводжував їх, поки вони не залишили води, що становлять інтерес для Мадрида.

У Міноборони Іспанії наголосили, що супровід подібних об'єктів є стандартною практикою і стосується всіх суден, які наближаються до іспанської зони інтересів.

Як зазначають журналісти, корабель Rayo інтегрований у Морське оперативне командування. До перехоплення російських військових об'єктів його завданням було проведення операцій з морського спостереження.

Нагадаємо, увечері 20 червня британські винищувачі Typhoon злетіли в небо над Естонією, щоб провести супровід російських військових літаків. За заявою британських ВПС, політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам.

Раніше, 11 травня, американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків біля узбережжя Аляски, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США.