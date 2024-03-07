"Мрії до 2025 року": у ЗСУ анонсували контрудар по армії РФ, чи реальні плани без допомоги Заходу

Командування Сухопутних військ ЗСУ планує наступальні операції, відчуваючи проблеми з комплектацією бойових частин. Росія тим часом накопичує сили біля Авдіївки, Часового Яру і на Лиманському напрямку. Опитані Фокусом військові аналітики сумніваються, що Київ віддасть наказ діяти: без військової допомоги США можлива лише оборона і рідкісні контратаки.

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Збройні сили України планують скоро стабілізувати ситуацію на фронті. Російським окупантам варто очікувати контрудар уже 2024 року, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Завдання української армії на найближче майбутнє полягає в максимальному знищенні скупчення ворожих сил. Також треба перегрупувати частини та вивести тих, кому потрібно відновитися. Далі за планом — створення ударного угруповання, зазначив воєначальник.

Найбільші сили ЗС РФ зосереджені біля Авдіївки, Часового Яру, села Терни та на Лиманському напрямку. Сили оборони України впевнено тримаються і завдають ворогові величезних втрат. Павлюк упевнений, що росіянам поставили завдання захопити максимум українських територій до виборів президента РФ, які відбудуться з 15 по 17 березня.

Практично одночасно з висловлюванням командувача ЗСУ витіснили російські війська з села Тоненьке на захід від Авдіївки. Як повідомляє військовий оглядач німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке, українська армія повернула повний контроль над населеним пунктом, але росіяни обстрілюють його з РСЗВ.

Оборона або рідкісні контратаки. Які операції на фронті можливі без допомоги Заходу

Озвучені Павлюком плани контрудару ЗСУ 2024 року оперативно обґрунтовані, але без допомоги союзників їхня реалізація сповільниться, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили економлять матеріальні засоби, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування", — йдеться у зведенні за 6 березня.

Також згадується заява президента України Володимира Зеленського про підготовку Росією нової наступальної операції до літа 2024 року. Ймовірний наступ ЗС РФ ще сильніше затримає можливості України почати контрнаступальну операцію.

Крім цього, по всій лінії фронту спостерігаються проблеми з комплектацією бойових підрозділів ЗСУ, розповідає Фокусу військовий оглядач Олег Жданов.

"Планування і мрії про контрнаступ у майбутньому — це так. Наші партнери заявляють, що у 2025 році за їхньої активної допомоги все вийде. Якщо говорити про контрудари, то це локальні прориви. Наприклад, контрнаступальні дії в районі Мар'їнки з метою повернення кількох позицій. Контрудар у масштабі однієї бригади або батальйону", — пояснює він.

Рівень падіння західної допомоги за рахунок припинення поставок зі США критичний. Навряд чи Києву за час повномасштабної війни вдалося накопичити достатній обсяг поставленого Заходом озброєння, зазначає експерт.

В умовах відкритості інформації зробити це нереально. Як приклад експерт навів підготовку літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року. Тоді джерела видання The Economist дізналися про плани колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного створити три армійські корпуси на 60 000 військових.

"Щоправда я не побачив ці три корпуси. Сформували 12 бригад Нацгвардії, вони здебільшого і пішли в наступ", — коментує Жданов.

Без військових поставок від США Україна не зможе формувати військові резерви для масштабних контрнаступальних операцій. З поточним запасом міцності можна розраховувати максимум на системні контратаки на окремих локаціях, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Відновити рівень допомоги США треба до рівня середини 2023 року. Інакше варто говорити про оборону і рідкісні контратакуючі ситуації", — оцінив становище аналітик.

Однак поодинокі контратаки мали успіх і раніше. У південно-західному районі Бахмута ЗСУ реалізували контратакувальний сценарій: звільнили Кліщіївку та Андріївку. У росіян була загроза втрати контролю над логістичною артерією — трасою, що веде до Горлівки.

Повторити вдалі атаки ще можна в районі Авдіївки. Росіянам не вдалося створити там повноцінну буферну зону безпеки. На півдні в Херсонській області операцій із просування очікувати не варто, поки не почнеться літо, зауважує Коваленко.

Напад на Покровськ

Українські війська на сході окопуються, щоб зупинити більш укомплектовані російські окупаційні сили, пише газета The Wall Street Journal.

На захід від Авдіївки екскаватори копають протитанкові рови і траншеї. Солдати кажуть, що призначені для виконання бойових завдань частини змушені рити траншеї під обстрілом.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін розповів журналістам про побоювання щодо нападу росіян на місто Покровськ Донецької області в найближчі тижні. Лінії оборони на заході міста досить розвинені, щоб витримати натиск.

"Я не впевнений, що вони зможуть довго підтримувати такий темп наступу. Їхні втрати просто божевільні, але поки що їм вистачає сил", — сказав Жорін.

Нагадаємо, українські військові раніше говорили про припинення просування окупантів у районі Авдіївки. Здебільшого російська армія атакує села Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Раніше видання The New York Times писало, що брак допомоги Заходу і боєприпасів впливають на просування ЗС РФ за Авдіївкою. Інша причина — слабка підготовка ліній оборони на захід від міста.