Ентузіазм наступу вичерпався: ЗСУ призупинили просування РФ біля Авдіївки

Попри розмови про "снарядний голод" у ЗСУ, українським захисникам вдається знищувати техніку росіян на цій ділянці фронту.

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Просування ворожих військ в районі Авдіївки призупинилося. Про це в ефірі каналу FREEДОМ повідомив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі каналу FREEДІМ.

"Просування їх на сьогодні зупинилося. Активне просування. Вони після окупації Авдіївки з таким "ентузіазмом", думали, що вони далі підуть… На сьогодні у нас напрями їхніх основних ударів — це Бердичі, Тоненьке, Першотравневе, Невельське. Ось це лінія фронту така, яка у них сьогодні у завданнях варто туди зайти, закріпитися, захопити і далі вийти на оперативний простір у напрямку того ж таки Покровська", — розповів військовий.

Він додав, що бійці Сил оборони України не дають окупантам шансів реалізувати їхні плани.

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"І як би їх багато не було, їх вбивають щодня, щоночі. Будь-яка техніка, яка з’являється на полі бою, попри те, що у нас всю звучить про "снарядний голод", ми її знищуємо. Скажу більше, по перехопленнях, які ми чуємо ось уже кілька днів – позаду їхніх штурмових груп стоять загороджувальні загони", — додав Цехоцький.

Нагадаємо, що американські журналісти з'ясували, що українське командування не зміцнило оборонні лінії заздалегідь і якісно в районі Авдіївки. Наслідки таких кроків загрожують постійним просуванням військ РФ на сході, застерігають автори матеріалу.

2 березня ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що перед президентськими виборами в РФ ворог намагатиметься продовжити наступ. Однак, найімовірніше, загарбникам знадобиться мобілізація додаткових ресурсів, включно з особовим складом, технікою, зброєю, боєприпасами тощо.