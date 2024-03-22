"На тлі загальної депресії": в ОП розповіли, чи змінить мобілізація в РФ ситуацію на фронті

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, противник намагається викликати панічні настрої в українців, тому час від часу й лунають різноманітні залякувальні заяви.

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У Росії минулого тижня відбулися вибори президента, де на черговий термін обрали Володимира Путіна. Після цього він може ухвалити рішення про нову хвилю мобілізації. З цього приводу висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, останні 2 роки окупанти на полі бою несуть колосальні втрати, які постійно потрібно чимось компенсувати. Відповідно, мобілізація на території країни-агресора не припинялася і триває постійно. На окупованих територіях зараз може перебувати 400-450 тисяч бійців ЗС РФ. Відповідно, Україні потрібна зброя, яка дозволить це виправити.

"Щодо того, що заявляє Росія, то не забуваймо, що вони ці заяви роблять, зокрема, і для того, щоб викликати певні панічні, істеричні настрої на тлі загальної депресії. Адже два роки війни — це завжди змінений емоційний стан, це очевидні речі. Саме тому вони роблять заяви такого типу, мовляв, будуть атакувати ядерною зброєю, почнеться третя світова", — заявив Михайло Подоляк.

Україні та світу необхідно робити об'єктивні оцінки, продовжує радник глави Офісу президента. Насамперед варто зазначити, що у противника дійсно багато людей, яких він може кинути на фронт. При цьому не буде якогось суттєвого збільшення кількості окупантів, яких вони відправлять в Україну.

Головне зараз для Києва — більше зброї, яка дозволила б значно зменшити бойовий потенціал Росії. На Заході розуміють це, тому вже шукають можливості, щоб збільшити свої виробничі можливості та пришвидшити постачання.

"Уже є розуміння, як Росія веде війну і на що робитиме ставку. Також є розуміння, які потреби є в нас. Тобто, яка зброя потрібна, в якій кількості, все математично прораховано і так далі. Тому треба прагматично до цього підходити, продовжувати тиснути на партнерів, щоб прискорити логістику поставок, виробництва. Все інше — пропагандистська робота і не більше. Ми можемо контрпропагандистськи працювати з тим, що нічого нового в Росії не відбувається", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що Україні потрібні резерви, адже в РФ посилять мобілізацію. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Володимир Путін пожене своїх солдатів у бій із новою люттю. Він накаже провести примусову мобілізацію, збере нових найманців з інших держав.