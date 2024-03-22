"На фоне общей депрессии": в ОП рассказали, изменит ли мобилизация в РФ ситуацию на фронте

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, противник пытается вызвать панические настроения у украинцев, поэтому время от времени и звучат различные запугивающие заявления.

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В России на прошлой неделе состоялись выборы президента, где на очередной срок избрали Владимира Путина. После этого он может принять решение о новой волне мобилизации. По этому поводу высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, последние 2 года оккупанты на поле боя несут колоссальные потери, которые постоянно нужно чем-то компенсировать. Соответственно, мобилизация на территории страны-агрессора не прекращалась и идет постоянно. На оккупированных территориях сейчас может находиться 400-450 тысяч бойцов ВС РФ. Соответственно, Украине нужно оружие, которое позволит это исправить.

"Относительно того, что заявляет Россия, то не забывайте, что они эти заявления делают, в частности и для того, чтобы вызвать определенные панические, истерические настроения на фоне общей депрессии. Ведь два года войны – это всегда измененное эмоциональное состояние, это очевидные вещи. Именно поэтому они делают заявления такого типа, мол, будут атаковать ядерным оружием, начнется третья мировая", — заявил Михаил Подоляк.

Украине и миру необходимо делать объективные оценки, продолжает советник главы Офиса президента. В первую очередь стоит отметить, что у противника действительно много людей, которых он может бросить на фронт. При этом не будет какого-то существенного увеличения количества оккупантов, которых они отправят в Украину.

Главное сейчас для Киева — больше оружия, которое позволило бы значительно уменьшить боевой потенциал России. На Западе понимают это, поэтому уже ищут возможности, чтобы увеличить свои производственные возможности и ускорить поставки.

"Уже есть понимание, как Россия ведет войну и на что будет делать ставку. Также есть понимание, какие потребности есть у нас. То есть, какое оружие нужно, в каком количестве, все математически просчитано и так далее. Поэтому надо прагматично к этому подходить, продолжать давить на партнеров, чтобы ускорить логистику поставок, производства. Все остальное – пропагандистская работа и не более. Мы можем контрпропагандистски работать с тем, что ничего нового в России не происходит", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 18 марта сообщалось, что Украине нужны резервы, ведь в РФ усилят мобилизацию. Замминистра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Владимир Путин погонит своих солдат в бой с новой яростью. Он прикажет провести принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из других государств.