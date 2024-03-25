Аліментники та боржники, яких не жаліють: у 3 ОШБр розповіли, що відбувається в армії РФ (відео)

Російським солдатам продовжують видавати мотлох зі складів радянських часів. Посилився тиск з боку політруків, які промивають мізки солдатам про катування у полоні, каже військовий Олександр Бородін.

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Командування армії РФ стало менше жаліти своїх солдатів і їхні місії стали більше самогубними, але надто масовими, такими, які важко утримувати. До того ж, російські солдати на третій рік війни продовжують бути погано екіпірованими, мати слабкі медичні навички та засоби, тому їхні санітарні втрати залишаються високими. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів пресофіцером Третьої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін.

За його словами, є відчуття, що керівництво армії РФ відмило багато грошей на закупівлі нового оснащення, а солдатам продовжують видавати мотлох зі складів радянських часів. Звичайно, якість такого обладнання чи речей є дуже низькою через застарілість та сам стан.

"Але це стосується тільки бійців регулярної армії, а ось "спецура" має непогане оснащення, — акцентує Бородін. — В регулярній армії РФ стало багато так званих контрактників: аліментників, боржників за кредитами й так далі. Є відчуття, що у РФ просто набирають для мобілізації на контракт людей по відповідних базах".

Тому цими боржниками ніхто не опікується і навіть не евакуює на відміну від командирського складу, каже військовий. У ворога санітарні втрати зараз складають близько до співвідношення 50 на 300 (тобто на 50 загиблих доводиться 300 поранених). В ЗСУ таких шалених втрат немає, а навпаки — стало більше легких поранень, які дозволяють швидко повернутись в бій, зазначає Бородін.

"Треба розуміти, що легкопоранений боєць армії РФ через погану самодопомогу чи медичну допомогу швидко перетворюється на важкопораненого, — зазначає пресофіцер. — Звичайно, після важкого поранення він вже не повернеться до бою навіть після лікування".

Олександр Бородін зазначає, що в армії РФ посилилась система так званих політруків, які просувають пропагандистські наративи серед рядового складу і розповідають нісенітниці про страшні тортури. Їм спускають якісь методички, відеоматеріали та пояснення до цих і на цю системну роботу Кремль не шкодує грошей. Тому часто буває, що ворог не хоче здаватись не через ідейну складову, а через страх бути закатованим чи через побоювання санкцій з боку власного командування після обміну.

Нагадаємо, що напередодні військовий експерт Олександр Коваленко розповів, коли чекати на пік наступу росіян на Часів Яр.

А за інформацією аналітиків ISW від 7 березня, війська РФ на Бахмутському напрямку ближче підійшли до Часового Яру. Зокрема окупанти просунулися на лінії Богданівка-Калинівка та Іванівське-Ступочки.